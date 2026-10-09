Витяг із реєстру ветеранів планують запустити в "Дії" до кінця жовтня

Міністерство у справах ветеранів планує до кінця жовтня 2026 року запустити в "Дії" послугу отримання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Це один із заходів, які відомство має намір реалізувати до кінця року для вдосконалення системи підтримки ветеранів.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім за підсумками засідання урядового Координаційного штабу з питань реалізації державної ветеранської політики.

Що ще планують зробити до кінця року

Окрім запуску нової послуги в "Дії", Мінветеранів планує завершити роботу над концепцією Державної служби супроводу та дорожньою картою її створення.

Також серед запланованих заходів:

надати обласним військовим адміністраціям і Силам оборони можливість коригувати дані в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

доопрацювати механізм програми "Ветеранський спорт" для роботи у 2027 році, зокрема передбачити адресність допомоги та контроль використання коштів;

відібрати щонайменше 150 ветеранів-підприємців для подальшої підтримки.

Окремо міністерство працює над змінами до ветеранського законодавства, які потребуватимуть підтримки Верховної Ради.

Як планують змінити систему підтримки ветеранів

Кім наголосив, що одним із головних завдань ветеранської політики визначено створення єдиного маршруту переходу від військової служби до цивільного життя. Передбачається, що після звільнення військовослужбовцям не доведеться самостійно з'ясовувати, до яких установ звертатися, які документи збирати та яке відомство відповідає за певні послуги.

Для цього планують запровадити єдині державні стандарти ветеранських послуг незалежно від громади та налагодити обмін даними між державними інформаційними системами.

Крім того, робота з потребами військовослужбовців має розпочинатися ще до їхнього звільнення зі служби, особливо після поранення, захворювання або тривалого лікування. Відповідні напрями передбачені міжвідомчою дорожньою картою.

За словами Кіма, реалізація цих заходів потребує спільної роботи різних органів влади, оскільки ветеранська політика охоплює медицину, соціальний захист, оборону, економіку, цифровізацію та освіту.

"Це велика спільна робота. Частина рішень потребує змін до законодавства і підтримки народних депутатів, частина – рішень уряду, частина – чіткої взаємодії між міністерствами та іншими державними органами", – зазначив міністр.

Раніше Кім заявив, що наступного року Мінветеранів запустить сімейну реабілітацію, програму протестують уже цьогоріч – у листопаді. У проєкті держбюджету на цей напрям передбачено близько 1 млрд грн.

Нагадаємо, Dilo запустило спецпроєкт "Ветеранська економіка", в якому редакція дослідила практики найбільших українських роботодавців і сформувала список компаній, які системно працюють із ветеранами.