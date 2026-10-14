"Єдине вікно" та цілодобова лінія: як зміниться супровід ветеранів

Міністерство у справах ветеранів розробило концепцію Державної служби супроводу ветеранів, яку планують створити на базі Державного ветеранського простору. Нова структура координуватиме роботу фахівців із супроводу, а їхню ефективність оцінюватимуть за кількістю повністю вирішених питань і фактично отриманих ветеранами послуг.

Як пише Dilo, про це розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім в ефірі "Суспільного".

На впровадження нової системи відводять орієнтовно рік.

Як оцінюватимуть роботу фахівців

За словами Кіма, головною зміною стане перехід від обліку консультацій до оцінювання конкретних результатів допомоги ветеранам.

"Основною метрикою оцінки стане не кількість наданих консультацій чи фактів інформування, а кількість повністю закритих кейсів і фактично отриманих ветераном чи ветеранкою послуг", – наголосив міністр.

Для цього запровадять цифрову систему, яка відстежуватиме етапи розгляду звернень, відповідальних виконавців і результати. Фахівці координуватимуть отримання медичних, соціальних та інших послуг, але не надаватимуть їх самостійно.

Також передбачено принцип "єдиного вікна" та єдиний державний контактний номер, за яким ветерани зможуть звертатися цілодобово. Портал "Ветеран Pro" і "Дія" продовжать працювати, а їхні можливості планують розширити, додав Кім.

Що зміниться для фахівців і ветеранів

Очільник міністерства розповів, що наразі в Україні працюють понад 2860 фахівців із супроводу ветеранів. Замінювати їх не планують. Натомість передбачено навчання, єдині стандарти роботи та систему розподілу навантаження з урахуванням складності кожного випадку.

Звернення за супроводом залишатиметься добровільним. Якщо ветеран буде незадоволений роботою закріпленого фахівця, він зможе його змінити.

За словами Кіма, активна фаза впровадження нової моделі триватиме близько семи місяців, а повний перехід розрахований орієнтовно на рік. Окремі стандарти та механізми почнуть застосовувати в міру їхньої готовності.

Наразі концепцію Державної служби супроводу ветеранів погоджують із профільними експертами, представниками ветеранської спільноти та відповідними відомствами.

Раніше Кім представив п'ять ключових напрямів ветеранської політики на 2026–2027 роки. Серед них – державний супровід ветеранів, спрощення переходу від військової служби до цивільного життя, здоров'я та реабілітація, економічна незалежність, а також вшанування і збереження пам'яті.

Нагадаємо, Dilo запустило спецпроєкт "Ветеранська економіка", в якому редакція дослідила практики найбільших українських роботодавців і сформувала список компаній, які системно працюють із ветеранами.