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В Черновицкой области зарегистрировали семь индустриальных парков, но активно работает только один

Дмитрий Кисилевский, люди
Дмитрий Кисилевский провел рабочее совещание с управляющими компаниями индустриальных парков Буковины/Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

На Буковине зарегистрированы семь индустриальных парков, но производство строят или развивают только в одном. Два парка готовят к исключению из реестра, поскольку за три года они не привлекли инвесторов.

Как пишет Dilo , об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский после рабочего совещания с управляющими компаниями индустриальных парков Черновицкого региона.

Где на Буковине развивают производство

По словам нардепа, единственный активный индустриальный парк области - "Фруктовая индустрия". Здесь развивают производство концентрированных соков, ориентированное на экспорт.

Агропереработка может стать одним из направлений привлечения промышленных инвестиций в Черновицкую область.

" В целом агропереработка выглядит одной из наиболее привлекательных ниш для инвестиций в этот регион", — отметил Кисилевский.

Кроме того, по фактору безопасности область является одной из самых привлекательных в Украине. Тем не менее, по темпам привлечения инвестиций в промышленные площадки Буковина уступает Закарпатской и Львовской областям.

Почему два парка могут потерять регистрацию

Два парка региона - "Новоднестровск" и "Хотин Invest" - не привлекли инвесторов в течение трех лет, поэтому их готовят к исключению из реестра. В то же время для обеих площадок рассматривают новые проекты.

"На сегодняшнем рабочем совещании стало ясно, что со временем эти парки намерены вернуться в реестр", - сообщил заместитель председателя Комитета ВР по экономическому развитию.

В Новоднестровске планируется завершить реконструкцию помещений для производственного предприятия из Киева. В Хотине намерены запустить производство модульных домов .

Исключение из реестра не лишает возможности повторно зарегистрировать парк. После доработки концепции это можно сделать через шесть месяцев.

Еще несколько индустриальных парков области заявили о планах привлечь промышленных инвесторов в 2027 году.

Сможет ли Буковина привлечь больше инвестиций

Черновицкая область имеет географические и преимущества безопасности для размещения производств. Однако наличие зарегистрированных индустриальных парков само по себе не гарантирует появления предприятий.

"Если общины и областные власти смогут использовать опыт в этой сфере, который есть у Киевщины, Винницы, Львова, Закарпатья, очень скоро здесь начнется бум строительства заводов и фабрик", — подытожил Кисилевский.

Напомним, в прошлом году было принято решение о создании индустриального парка "Фруктовая индустрия" в Черновицкой области.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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