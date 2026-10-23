У Чернівецькій області зареєстрували сім індустріальних парків, але активно працює лише один

На Буковині зареєстровано сім індустріальних парків, але виробництво будують або розвивають лише в одному. Два парки готують до виключення з реєстру, оскільки за три роки вони не залучили інвесторів.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський після робочої наради з керуючими компаніями індустріальних парків Чернівецького регіону.

Де на Буковині розвивають виробництво

За словами нардепа, єдиний активний індустріальний парк області — "Фруктова індустрія". Тут розвивають виробництво концентрованих соків, орієнтоване на експорт.

Агропереробка може стати одним із напрямів залучення промислових інвестицій у Чернівецьку область.

"Загалом, агропереробка виглядає однією з найбільш привабливих ніш для інвестицій у цей регіон", — зазначив Кисилевський.

Крім того, за безпековим фактором область є однією з найпривабливіших в Україні. Проте за темпами залучення інвестицій у промислові майданчики Буковина поступається Закарпатській та Львівській областям.

Чому два парки можуть втратити реєстрацію

Два парки регіону — "Новодністровськ" і "Хотин Invest" — не залучили інвесторів протягом трьох років, тому їх готують до виключення з реєстру. Водночас для обох майданчиків розглядають нові проєкти.

"На сьогоднішній робочій нараді стало зрозуміло, що з часом ці парки мають намір повернутись до реєстру", — повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку.

У Новодністровську планують завершити реконструкцію приміщень для виробничого підприємства з Києва. У Хотині мають намір запустити виробництво модульних будинків.

Виключення з реєстру не позбавляє можливості зареєструвати парк повторно. Після доопрацювання концепції це можна зробити через шість місяців.

Ще кілька індустріальних парків області заявили про плани залучити промислових інвесторів у 2027 році.

Чи зможе Буковина залучити більше інвестицій

Чернівецька область має географічні та безпекові переваги для розміщення виробництв. Однак наявність зареєстрованих індустріальних парків сама по собі не гарантує появи підприємств.

"Якщо громади та обласна влада зможуть використати досвід у цій сфері, який мають Київщина, Вінниця, Львів, Закарпаття, дуже скоро тут почнеться бум будівництва заводів та фабрик", — підсумував Кисилевський.

Нагадаємо, торік було прийнято рішення про створення індустріального парку "Фруктова індустрія" у Чернівецькій області.