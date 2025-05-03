Не лише завод Тігіпка. На Буковині створять індустріальний парк "Фруктова індустрія"

У селі Коболчин Сокирянської міської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області буде створено новий індустріальний парк з назвою "Фруктова індустрія".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Відповідне рішення про його включення до Реєстру індустріальних (промислових) парків було ухвалене урядом на засіданні 2 травня 2025 року.

Новий індустріальний парк функціонуватиме на площі понад 10 гектарів. Очікується, що він створить близько 540 нових робочих місць. Спеціалізація парку охоплюватиме промислову переробку плодово-ягідної продукції, перероблення та консервування фруктів і овочів, виробництво інших харчових продуктів, заморожування та сублімацію плодово-ягідної сировини.

Слід зазначити, що до цього індустріально парку буде належати і завод з виробництва концентрованих соків "Інтерджус Буковина", який входить в групу українського політика та бізнесмена Сергія Тігіпка "ТАС, і який створить 150 робочих місць.

Також у межах парку буде розвиватися альтернативна енергетика, науково-технічна діяльність, інформаційні технології та телекомунікації, а також інші суміжні напрямки переробної промисловості.

Звідки візьмуть кошти на будівництво

Реалізація проєкту не потребуватиме витрат із державного чи місцевих бюджетів, однак на облаштування інфраструктури можуть бути залучені державні кошти. Згідно з концепцією парку, загальний обсяг капіталовкладень у його інфраструктуру становитиме приблизно 973 мільйони гривень.

З цієї суми 538 мільйонів планується залучити від товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерджус Буковина", 216 мільйонів інвестує ініціатор проєкту. Також передбачене залучення коштів із державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 4 червня 2024 року № 644, а також внесків учасників парку, включно з використанням податкових стимулів.

Як зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів, індустріальний парк "Фруктова індустрія" є ще одним кроком у напрямку зміцнення позицій України як виробника якісної продукції з високою доданою вартістю. Він також підкреслив, що політика "Зроблено в Україні" передбачає саме такі механізми підтримки бізнесу, які сприяють регіональному розвитку та створенню нових робочих місць.

Варто зазначити, що Мінекономіки запустило чат-бот, який допоможе швидко знайти відповідний індустріальний парк для ведення бізнесу. Цей інструмент надає актуальну інформацію про вже діючі індустріальні парки, допомагає підібрати майданчик для бізнесу за заданими критеріями, надає контакти керуючих компаній, консультує щодо законодавчих питань та дозволяє зв’язатися з фахівцями міністерства.