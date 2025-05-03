Не только завод Тигипко. На Буковине будет создан индустриальный парк "Фруктовая индустрия"

В селе Коболчин Сокирянского городского территориального общества Днестровского района Черновицкой области будет создан новый индустриальный парк под названием "Фруктовая индустрия".

Об этом сообщает Министерство экономики.

Соответствующее решение о его включении в Реестр индустриальных (промышленных) парков было принято правительством на заседании 2 мая 2025 года.

Новый индустриальный парк будет функционировать на площади более 10 га. Ожидается, что он создаст около 540 новых рабочих мест. Специализация парка будет охватывать промышленную переработку плодово-ягодной продукции, переработку и консервирование фруктов и овощей, производство других пищевых продуктов, замораживание и сублимацию плодово-ягодного сырья.

Следует отметить, что к этому индустриальному парку будет принадлежать и завод по производству концентрированных соков "Интерджус Буковина", входящий в группу украинского политика и бизнесмена Сергея Тигипко "ТАС", который создаст 150 рабочих мест.

Также в парке будет развиваться альтернативная энергетика, научно-техническая деятельность, информационные технологии и телекоммуникации, а также другие смежные направления перерабатывающей промышленности.

Откуда возьмут средства на строительство

Реализация проекта не потребует расходов из государственного или местных бюджетов, однако на обустройство инфраструктуры могут быть привлечены государственные средства. Согласно концепции парка, общий объем капиталовложений в его инфраструктуру составит примерно 973 миллиона гривен.

Из этой суммы 538 миллионов планируется привлечь от общества с ограниченной ответственностью "Интерджус Буковина", 216 миллионов инвестирует инициатор проекта. Также предусмотрено привлечение средств из государственного бюджета в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 июня 2024 г. № 644, а также взносов участников парка, включая использование налоговых стимулов.

Как отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов, индустриальный парк "Фруктовая индустрия" является еще одним шагом в направлении укрепления позиций Украины как производителя качественной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Следует отметить, что Минэкономики запустило чат-бот, который поможет быстро найти подходящий индустриальный парк для ведения бизнеса . Этот инструмент предоставляет актуальную информацию об уже действующих индустриальных парках, помогает подобрать площадку для бизнеса по заданным критериям, предоставляет контакты управляющих компаний, консультирует по законодательным вопросам и позволяет связаться со специалистами министерства.