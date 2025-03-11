- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
На Закарпатье создадут новый индустриальный парк "Карпаты": что будут производить на его территории
В Закарпатской области будет создан новый индустриальный парк "Карпаты". Он будет расположен на территории урочища "Садок" поселка Чинадиево Мукачевского района. 11 марта 2025 года Кабмин принял решение о его включении в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
"Закарпатье продолжает развивать свой инвестиционный потенциал. Это уже двенадцатый индустриальный парк в регионе. Политика "Сделано в Украине" делает такой инструмент, как индустриальные парки все более привлекательны не только для украинских, но и для иностранных инвесторов", — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.
Площадь парка "Карпаты" составит 25,6 га. Будет создано ориентировочно 1300 рабочих мест. Индустриальный парк будет специализироваться на разных отраслях. Планируется развитие следующих производств:
-
обработка древесины и изготовление изделий из древесины;
- производство бумаги и картона; переработка бумаги;
- производство упаковочных материалов;
- производство мебели;
-
переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство пищевых продуктов;
- производство строительных материалов и теплоизоляционных материалов;
- деятельность лабораторий независимого подтверждения качества сырья и готовой продукции и т.д.
Стоит отметить, что Минэкономики запустило чат-бот, который поможет быстро найти подходящий индустриальный парк для ведения бизнеса .
Напомним, будущий индустриальный парк "Добросин Инвест Парк", расположенный во Львовской области, выставлен на продажу за 750 тысяч долларов. Его площадь составляет 14,6 га и имеет потенциал для создания 500 новых рабочих мест.