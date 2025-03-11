На Закарпатье создадут новый индустриальный парк "Карпаты": что будут производить на его территории

В Закарпатской области будет создан новый индустриальный парк "Карпаты". Он будет расположен на территории урочища "Садок" поселка Чинадиево Мукачевского района. 11 марта 2025 года Кабмин принял решение о его включении в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Закарпатье продолжает развивать свой инвестиционный потенциал. Это уже двенадцатый индустриальный парк в регионе. Политика "Сделано в Украине" делает такой инструмент, как индустриальные парки все более привлекательны не только для украинских, но и для иностранных инвесторов", — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Площадь парка "Карпаты" составит 25,6 га. Будет создано ориентировочно 1300 рабочих мест. Индустриальный парк будет специализироваться на разных отраслях. Планируется развитие следующих производств:

обработка древесины и изготовление изделий из древесины;



производство бумаги и картона; переработка бумаги;

производство бумаги и картона; переработка бумаги; производство упаковочных материалов;

производство мебели;

переработка сельскохозяйственной продукции;



производство пищевых продуктов;

производство пищевых продуктов; производство строительных материалов и теплоизоляционных материалов;

деятельность лабораторий независимого подтверждения качества сырья и готовой продукции и т.д.

Стоит отметить, что Минэкономики запустило чат-бот, который поможет быстро найти подходящий индустриальный парк для ведения бизнеса .

Напомним, будущий индустриальный парк "Добросин Инвест Парк", расположенный во Львовской области, выставлен на продажу за 750 тысяч долларов. Его площадь составляет 14,6 га и имеет потенциал для создания 500 новых рабочих мест.