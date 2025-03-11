На Закарпатті створять новий індустріальний парк "Карпати": що вироблятимуть на його території

У Закарпатській області буде створено новий індустріальний парк "Карпати". Він буде розташований на території урочища "Садок" селища Чинадійово Мукачівського району. 11 березня 2025 року Кабмін ухвалив рішення про його включення до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"Закарпаття продовжує розвивати свій інвестиційний потенціал. Це вже дванадцятий індустріальний парк в регіоні. Політика "Зроблено в Україні" робить такий інструмент, як індустріальні парки все більш привабливим не тільки для українських, але й для іноземних інвесторів", – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Площа парку "Карпати" становитиме 25,6 га. Буде створено орієнтовно 1300 робочих місць. Індустріальний парк спеціалізуватиметься на різних галузях. Заплановано розвиток наступних виробництв:

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини;



виробництво паперу і картону, переробка паперу;

виробництво паперу і картону, переробка паперу; виробництво пакувальних матеріалів;

виробництво меблів;

переробка сільськогосподарської продукції;



виробництво харчових продуктів;

виробництво харчових продуктів; виробництво будівельних матеріалів та теплоізоляційних матеріалів;

діяльність лабораторій незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції , тощо.

Варто зазначити, що Мінекономіки запустило чат-бот, який допоможе швидко знайти відповідний індустріальний парк для ведення бізнесу.

Нагадаємо, майбутній індустріальний парк "Добросин Інвест Парк", розташований у Львівській області, виставлено на продаж за 750 тисяч доларів. Його площа становить 14,6 га, і він має потенціал для створення 500 нових робочих місць.