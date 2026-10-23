Отключение света зимой может занять до 12 часов: эксперт назвал регионы риска

При температуре около -10°C плановые отключения электроэнергии в отдельных энергодефицитных регионах Украины могут занять 10–12 часов в сутки. Самые большие риски эксперт называет для Киева, Одессы, а также части Сумской и Черниговской областей.

Как сообщает Dilo, об этом пишет УНИАН со ссылкой на заявление директора Центра исследования энергетики Александра Харченко во время пресс-конференции.

По его словам, при более мягкой погоде ограничения электроснабжения могут быть менее продолжительными. В то же время, ситуация будет зависеть не только от температуры, но и от масштабов российских атак на энергетическую инфраструктуру.

После массированных ударов ремонтные работы также могут задерживаться из-за повторных атак. По словам Харченко, Россия способна еще в течение восьми-десяти часов запускать беспилотники, поэтому энергетики не могут безопасно начать восстановление поврежденных объектов.

Города на западе могут оказаться менее готовыми

Отдельным риском эксперт назвал состояние систем теплоснабжения в части городов западных областей.

Особенно уязвимы населенные пункты, где централизованное отопление зависит только от двух-трех больших котельных. При их уничтожении обеспечить теплом многоквартирные дома альтернативными способами будет крайне сложно.

Харченко отметил, что некоторые города на востоке и юге Украины могут оказаться технически лучше подготовленными к ударам, поскольку в последние годы системно готовились к худшим сценариям.

В частности, он привел пример Николаева и Сум, где критическую инфраструктуру активнее готовили к возможным атакам.

"В Николаеве и Сумах хорошо знали, что будет плохо. Они интенсивно готовились к наиболее негативным сценариям", - отметил эксперт.

В то же время в части западных городов длительное время исходили из предположения, что риск масштабных атак ниже.

Поэтому, по оценке Харченко, при определенном сценарии ситуация с водой и отоплением в Киеве, Николаеве или Сумах может оказаться более стабильной, чем в некоторых городах Западной Украины.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявляли, что после российских ударов по тепловым электростанциям прогноз на зиму ухудшился, хотя критическую ситуацию в энергосистеме пока не прогнозируют.