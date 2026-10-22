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Экспорт электроэнергии упал вдвое: как российские удары изменили энергобаланс Украины

электроэнергия
Почти по всей Украине аварийные отключения света / Shutterstock

Из-за массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украина существенно изменила баланс внешней торговли электроэнергией. Экспорт снизился в 2 раза — до 83,6 тыс. МВтч, тогда как импорт вырос на 49% — до 19,4 тыс. МВтч.

Как пишет Dilo, об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

Основной причиной такой динамики стали обстрелы с применением баллистических ракет и ударных дронов. Во избежание перегрузки сетей в ряде регионов вводились графики ограничения мощности для бизнеса и почасовые отключения для населения.

Ситуацию усложнили похолодание, которое увеличило использование электрообогревателей, и облачная погода, что уменьшило генерацию домашних и промышленных СЭС.

Резкий перелом произошел в середине недели. Если 12–14 октября ежесуточный экспорт достигал 19, 9–25, 2 тыс. МВтч, то после очередной атаки 15–17 октября он упал до 4, 2–6, 6 тыс. МВтч.

Уже 18 октября объем экспорта упал до критических 0,5 тыс. МВт·ч, из-за чего Украина стала нетто-импортером. Импорт оставался стабильным на уровне 2, 6–3, 1 тыс. МВтч в сутки.

Фото 2 — Экспорт электроэнергии упал вдвое: как российские удары изменили энергобаланс Украины

Откуда Украина импортирует электроэнергию

Основную долю поставок обеспечила Венгрия – 12,3 тыс. МВт·ч (63,3 %). Дальше идут:

  • Румыния: 5,6 тыс. МВт·ч (29,0 %);
  • Польша: 1,5 тыс. МВт·ч ( 7,5%);
  • Молдова: 0,03 тыс. МВт·ч ( 0,2%).

Закупки из Польши выросли на 103%, из Румынии – на 56%, из Венгрии – на 41%. В то же время, поставки из Словакии не осуществлялись уже шестую неделю подряд.

Куда сократился экспорт

Несмотря на всеобщее падение, экспортные поставки осуществлялись по четырем направлениям:

  • Венгрия: 42,0 тыс. МВт·ч (50,2 %);
  • Молдова: 24,4 тыс. МВт·ч (29,2 %);
  • Румыния: 16,6 тыс. МВт·ч ( 19,9%);
  • Польша: 0,6 тыс. МВт·ч ( 0,7%).

Поставки сократились по всем направлениям: в Польшу – на 66%, в Молдову – на 57%, а в Венгрию и Румынию – вдвое.

Напомним, в сентябре по сравнению с августом Украина снизила импорт электроэнергии на 58,6%, а экспорт вырос на 24,4%. В течение месяца продажи превысили покупку в 6,2 раза.

Автор:
Татьяна Бессараб

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