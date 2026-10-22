Експорт електроенергії впав удвічі: як російські удари змінили енергобаланс України

Через масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру Україна суттєво змінила баланс зовнішньої торгівлі електроенергією. Експорт знизився у 2 рази — до 83,6 тис. МВт·год, тоді як імпорт зріс на 49% — до 19,4 тис. МВт·год.

Як пише Dilo, про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

Основною причиною такої динаміки стали обстріли із застосуванням балістичних ракет та ударних дронів. Для запобігання перевантаженню мереж у низці регіонів вводилися графіки обмеження потужності для бізнесу та погодинні відключення для населення.

Ситуацію ускладнили похолодання, яке збільшило використання електрообігрівачів, та хмарна погода, що зменшила генерацію домашніх і промислових СЕС.

Різкий перелом стався у середині тижня. Якщо 12–14 жовтня щодобовий експорт сягав 19,9–25,2 тис. МВт·год, то після чергової атаки 15–17 жовтня він впав до 4,2–6,6 тис. МВт·год.

Уже 18 жовтня обсяг експорту впав до критичних 0,5 тис. МВт·год, через що Україна стала нетто-імпортером. Імпорт залишався стабільним на рівні 2,6–3,1 тис. МВт·год на добу.

Звідки Україна імпортує електроенергію

Основну частку постачання забезпечила Угорщина — 12,3 тис. МВт·год (63,3%). Далі йдуть:

Румунія: 5, 6 тис. МВт·год (29, 0%);

Польща: 1, 5 тис. МВт·год (7, 5%);

Молдова: 0, 03 тис. МВт·год (0, 2%).

Закупівлі з Польщі зросли на 103%, з Румунії — на 56%, з Угорщини — на 41%. Водночас постачання зі Словаччини не здійснювалися вже шостий тиждень поспіль.

Куди скоротився експорт

Попри загальне падіння, експортні поставки здійснювалися за чотирма напрямками:

Угорщина: 42, 0 тис. МВт·год (50, 2%);

Молдова: 24, 4 тис. МВт·год (29, 2%);

Румунія: 16, 6 тис. МВт·год (19, 9%);

Польща: 0, 6 тис. МВт·год (0, 7%).

Поставки скоротилися за всіма напрямками: до Польщі — на 66%, до Молдови — на 57%, а до Угорщини та Румунії — вдвічі.

Нагадаємо, у вересні порівняно із серпнем Україна зменшила імпорт електроенергії на 58,6%, а експорт зріс на 24,4%. Протягом місяця продаж перевищив купівлю в 6,2 раза.