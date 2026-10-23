Відключення світла взимку можуть тривати до 12 годин: експерт назвав регіони ризику

За температури близько -10°C планові відключення електроенергії в окремих енергодефіцитних регіонах України можуть тривати 10–12 годин на добу. Найбільші ризики експерт називає для Києва, Одеси, а також частини Сумської та Чернігівської областей.

Як інформує Dilo, про це пише УНІАН з посиланням на заяву директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка під час пресконференції.

За його словами, за м'якшої погоди обмеження електропостачання можуть бути менш тривалими. Водночас ситуація залежатиме не лише від температури, а й від масштабів російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Після масованих ударів ремонтні роботи також можуть затримуватися через повторні атаки. За словами Харченка, Росія здатна ще протягом восьми-десяти годин запускати безпілотники, через що енергетики не можуть безпечно розпочати відновлення пошкоджених об'єктів.

Міста на заході можуть виявитися менш готовими

Окремим ризиком експерт назвав стан систем теплопостачання у частині міст західних областей.

Особливо вразливими є населені пункти, де централізоване опалення залежить лише від двох-трьох великих котелень. У разі їх знищення забезпечити теплом багатоквартирні будинки альтернативними способами буде вкрай складно.

Харченко зазначив, що деякі міста на сході та півдні України можуть виявитися технічно краще підготовленими до ударів, оскільки протягом останніх років системно готувалися до найгірших сценаріїв.

Зокрема, він навів приклад Миколаєва та Сум, де критичну інфраструктуру активніше готували до можливих атак.

"В Миколаєві та Сумах добре знали, що буде погано. Вони інтенсивно готувалися до найбільш негативних сценаріїв", — зазначив експерт.

Водночас у частині західних міст тривалий час виходили з припущення, що ризик масштабних атак нижчий.

Через це, за оцінкою Харченка, за певного сценарію ситуація з водою та опаленням у Києві, Миколаєві чи Сумах може виявитися стабільнішою, ніж у деяких містах Західної України.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявляли, що після російських ударів по теплових електростанціях прогноз на зиму погіршився, хоча критичної ситуації в енергосистемі наразі не прогнозують.