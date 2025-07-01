Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії Росії

Президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, укладеної між Україною та Радою Європи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

За словами глави держави, наступним кроком має стати оперативне схвалення Угоди Верховною Радою, а також внесення необхідних законодавчих змін, які забезпечать повну реалізацію документа з боку України.

"Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно", — заявив Зеленський.

Президент також очікує на швидке представлення графіка імплементації угоди, який мають підготувати МЗС та Офіс президента спільно з міжнародними партнерами.

Глава держави наголосив, що міжнародний юридичний процес проти Росії має розпочатися вже цього року, а покарання за злочин агресії повинно стати неминучим сигналом для всього світу, що прагне миру та стабільності.

Нагадаємо, 25 червня 2025 року Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ визначає правову основу функціонування трибуналу, який стане окремим суб’єктом міжнародного права в межах Ради Європи.