Україна і Рада ЄС підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України.

Документ визначає правову основу функціонування трибуналу, який стане окремим суб’єктом міжнародного права в межах Ради Європи.

Трибунал покликаний притягнути до відповідальності представників найвищого політичного та військового керівництва РФ, які ухвалювали рішення про повномасштабне вторгнення в Україну. Йдеться, зокрема, про главу держави, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ та інших посадовців, що мали реальний вплив на ухвалення ключових рішень.

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Статут Спеціального трибуналу не передбачає персональних імунітетів — отже, до кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті навіть чинні глави держав. Якщо підозрювані переховуватимуться, передбачене заочне провадження з можливістю перегляду справи після особистої явки обвинуваченого.

Після підписання угоди Міністерство юстиції України визначить перелік необхідних внутрішньодержавних процедур для набрання документом чинності. Співпрацю між Україною та Трибуналом на всіх етапах забезпечуватиме Офіс генерального прокурора.

Ключові риси Спеціального трибуналу щодо злочину агресії

Як повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, спеціальний трибунал, створення якого передбачає підписана Україною та Радою Європи Угода, матиме повністю міжнародний статус. Це не гібридний чи національний орган, а незалежна інституція міжнародного права з відповідною правосуб’єктністю, яка діятиме від імені всього цивілізованого світу на основі норм міжнародного права.

Злочин агресії буде кваліфіковано за чіткими юридичними критеріями. У правовій основі — стаття 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду, яка визначає злочин агресії, доповнена положеннями резолюції 3314 Генеральної Асамблеї ООН щодо акту агресії. Завдяки цьому визначення злочину є чітким, а відповідальність — невідворотною.

Трибунал не дублює функції Міжнародного кримінального суду, а доповнює його. Між інституціями передбачено механізм співпраці, а не конкуренції. Якщо обвинувачений буде переданий до МКС, провадження у Спеціальному трибуналі може бути зупинене, що забезпечує узгодженість юрисдикцій.

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Передбачено можливість заочного правосуддя. За українською ініціативою у статут включено положення про ведення процесів in absentia — тобто без фізичної присутності обвинуваченого. Це дозволить виносити вироки щодо осіб, які переховуються від правосуддя або наразі займають посади, що надають імунітет (наприклад, президент РФ). Водночас передбачене право на перегляд справи в разі особистої явки.

Юридичне визнання правди про агресію. Найголовніша функція Трибуналу — офіційне юридичне встановлення факту злочину агресії з боку РФ, починаючи з 2014 року. Обвинувальні акти стануть визнаною на міжнародному рівні правовою оцінкою того, хто,

Додамо, в травні комітет міністрів Ради Європи підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України. Рішення ухвалили у Люксембурзі в рамках щорічного засідання Комітету міністрів Ради Європи.