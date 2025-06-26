Украина и Совет ЕС подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины

25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

Документ определяет правовую основу функционирования трибунала, который станет отдельным субъектом международного права внутри Совета Европы.

Трибунал призван привлечь к ответственности представителей высшего политического и военного руководства РФ, принимавших решение о полномасштабном вторжении в Украину. Речь идет, в частности, о главе государства, премьер-министре, министре иностранных дел и других должностных лиц, которые имели реальное влияние на принятие ключевых решений.

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Устав Специального трибунала не предусматривает персональных иммунитетов, следовательно, к уголовной ответственности могут быть привлечены даже действующие главы государств. Если подозреваемые скрываются, предусмотрено заочное производство с возможностью пересмотра дела после личной явки обвиняемого.

После подписания соглашения Министерство юстиции Украины определит перечень необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу документа. Сотрудничество между Украиной и Трибуналом на всех этапах будет обеспечивать Офис Генерального прокурора.

Ключевые черты Специального трибунала по преступлению агрессии

Как сообщила заместитель руководителя офиса президента Ирина Мудра, специальный трибунал, создание которого предусматривает подписанное Украиной и Советом Европы Соглашение, будет полностью международным статусом. Это не гибридный или национальный орган, а независимый институт международного права с соответствующей правосубъектностью, которая будет действовать от имени всего цивилизованного мира на основе норм международного права.

Преступление агрессии будет квалифицировано по четким юридическим критериям. В правовой основе — статья 8bis Римского устава Международного уголовного суда, определяющая преступление агрессии, дополненная положениями резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН по акту агрессии. Благодаря этому определение преступления является четким, а ответственность неотвратимой.

Суд не дублирует функции Международного уголовного суда, а дополняет его. Между институциями предусмотрен механизм сотрудничества, а не конкуренции. Если обвиняемый будет передан МКС, производство в Специальном трибунале может быть остановлено, что обеспечивает согласованность юрисдикций.

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Предусмотрена возможность заочного правосудия. По украинской инициативе в устав включено положение о ведении процессов in absentia — то есть без физического присутствия обвиняемого. Это позволит выносить приговоры в отношении лиц, скрывающихся от правосудия или занимающих должности, оказывающие иммунитет (например, президент РФ). В то же время, предусмотрено право на пересмотр дела в случае личной явки.

Юридическое признание правды об агрессии . Самая главная функция Трибунала – официальное юридическое установление факта преступления агрессии со стороны РФ, начиная с 2014 года. Обвинительные акты станут признанной на международном уровне правовой оценкой того, кто,

Добавим, в мае комитет министров Совета Европы поддержал создание Специального трибунала в отношении преступлений российской агрессии против Украины. Решение было принято в Люксембурге в рамках ежегодного заседания Комитета министров Совета Европы.