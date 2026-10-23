Дрон атаковал приблизившееся к Констанце торговое судно, в Румынии говорят об эскалации

В Черном море торговое судно под флагом Коморских Островов потерпело удар дрона примерно в 13 морских милях, или 24 км, от румынской Констанцы. Судно получило серьезные повреждения и оказалось под угрозой затопления. Один член экипажа погиб, трое числятся пропавшими без вести, девяти удалось спасти.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на румынское издание Digi24.

На борту находились 13 членов экипажа. После инцидента судно подало сигнал SOS, а румынские власти начали поисково-спасательную операцию.

Десять моряков сначала подобрало другое торговое судно, находившееся поблизости. Девять из них были живы, еще один погиб.

Трое членов экипажа остаются пропавшими без вести. Их поиски продолжают Береговая охрана и Румынское агентство по спасению человеческой жизни на море.

Из-за сложных погодных условий и низкой видимости использования вертолета для поисковой операции невозможно.

Румыния говорит об эскалации

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что инцидент произошел за пределами территориальных вод страны и назвал его частью эскалации, связанной с действиями России.

Новый глава МИД Румынии Дан Некулешеску назвал атаку грубым нарушением международного права и свободы судоходства.

По его словам, Бухарест сотрудничает с союзниками по НАТО, в частности, Болгарией и Турцией, для усиления возможностей наблюдения в Черном море.

Атаки создают риски для черноморской логистики

За последние недели от ударов дронов в Черном море пострадали уже 11 коммерческих судов, семь из них – вблизи Румынии.

Румынские эксперты предупреждают, что рост числа атак оказывает дополнительное давление на морскую торговлю и страхование судов, в том числе на маршрутах, связанных с портом Констанца.

Напомним, ранее в водах Румынии после вероятной атаки российских дронов загорелись два танкера. После серии подобных инцидентов НАТО заявило об усилении противодроновой защиты на восточном фланге.