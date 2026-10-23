Дрон атакував торгове судно, яке наблизилися до Констанци, в Румунії кажуть про ескалацію

У Чорному морі торговельне судно під прапором Коморських Островів зазнало удару дрона приблизно за 13 морських миль, або 24 км, від румунської Констанци. Судно отримало серйозні пошкодження та опинилося під загрозою затоплення. Один член екіпажу загинув, троє вважаються зниклими безвісти, дев’ятьох вдалося врятувати.

Про це інформує Dilo з посиланням на румунське видання Digi24.

На борту перебували 13 членів екіпажу. Після інциденту судно подало сигнал SOS, а румунська влада розпочала пошуково-рятувальну операцію.

Десятьох моряків спочатку підібрало інше торговельне судно, що перебувало поблизу. Дев’ятеро з них були живими, ще один загинув.

Троє членів екіпажу залишаються зниклими безвісти. Їх пошуки продовжують Берегова охорона та Румунське агентство з порятунку людського життя на морі.

Через складні погодні умови та низьку видимість використання гелікоптера для пошукової операції наразі неможливе.

Румунія говорить про ескалацію

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що інцидент стався одразу за межами територіальних вод країни та назвав його частиною ескалації, пов’язаної з діями Росії.

Новий глава МЗС Румунії Дан Некулешеску назвав атаку грубим порушенням міжнародного права та свободи судноплавства.

За його словами, Бухарест співпрацює із союзниками по НАТО, зокрема Болгарією та Туреччиною, для посилення можливостей спостереження в Чорному морі.

Атаки створюють ризики для чорноморської логістики

За останні тижні від ударів дронів у Чорному морі постраждали вже 11 комерційних суден, сім із них — поблизу Румунії.

Румунські експерти попереджають, що зростання кількості атак створює додатковий тиск на морську торгівлю та страхування суден, зокрема на маршрутах, пов’язаних із портом Констанца.

Нагадаємо, раніше у водах Румунії після ймовірної атаки російських дронів загорілися два танкери. Після серії подібних інцидентів НАТО заявило про посилення протидронового захисту на східному фланзі.