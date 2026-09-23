ЄС пропонує припинити атаки в Чорному морі, щоб відновити експорт зерна з України

Європейський Союз запропонував укласти нову чорноморську зернову домовленість із мораторієм на атаки, щоб відновити безпечне цивільне судноплавство та експорт української агропродукції. У ЄС попереджають, що тривала блокада Чорного моря створює ризики не лише для українського агросектору, а й для світової продовольчої безпеки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрінформ".

Ініціативу представила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час тематичного заходу ООН. Її чинну посаду також підтверджує Рада ЄС.

"Ми презентуємо заклик Євросоюзу щодо укладення Чорноморської зернової домовленості із запровадженням мораторію на атаки", — заявила Каллас.

За її словами, з серпня морський експорт України фактично зупинився через посилення атак, які зробили комерційне судноплавство небезпечним.

Каллас наголосила, що Україна залишається великим постачальником агропродукції на світовий ринок, а значна частина її зернового експорту залежить саме від Чорного моря.

До загроз для продовольчих ринків додаються конфлікт у Перській затоці та наслідки кліматичних змін.

Чому блокада Чорного моря критична для України

Альтернативні сухопутні та річкові маршрути не можуть повністю замінити морський експорт. За даними Єврокомісії, ще у липні близько 80% українського експорту зерна, олійних культур та пов'язаних продуктів проходило через Чорне море, тоді як "Шляхи солідарності" забезпечували близько 20%.

Тому тривале блокування портів означає для українських аграріїв складнішу й дорожчу логістику, менші можливості продавати врожай за кордон і ризик втрати частини експортних ринків.

Каллас закликала міжнародну спільноту забезпечити безпечний прохід цивільних суден, захист портової інфраструктури та відновлення торговельного маршруту через Чорне море.

Нагадаємо, наслідки блокади вже відчутні для українського агросектору. У перші два тижні серпня експорт зерна впав на 75%, а внутрішні ціни на частину агропродукції опустилися нижче собівартості. Для фермерів це створило ризик нестачі коштів на наступну посівну.

За оцінкою уряду, за умов блокування портів Великої Одеси альтернативні маршрути можуть забезпечити не більше половини експортного потенціалу. У першій половині серпня фактичні обсяги експорту становили лише близько 30% від потреб.