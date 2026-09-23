ЕС предлагает прекратить атаки в Черном море, чтобы возобновить экспорт зерна из Украины

Европейский Союз предложил заключить новую черноморскую зерновую договоренность с мораторием на атаки, чтобы возобновить безопасное гражданское судоходство и экспорт украинской агропродукции. В ЕС предупреждают, что длительная блокада Черного моря создает риски не только украинскому агросектору, но и мировой продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укринформ".

Инициативу представила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время тематического мероприятия ООН. Ее действующую должность также подтверждает Совет ЕС.

"Мы представляем призыв Евросоюза о заключении Черноморской зерновой договоренности с введением моратория на атаки", — заявила Каллас.

По ее словам, с августа морской экспорт Украины фактически остановился из-за усиления атак, которые сделали коммерческое судоходство опасным.

Каллас подчеркнула, что Украина остается крупным поставщиком агропродукции на мировой рынок, а значительная часть ее зернового экспорта зависит именно от Черного моря.

К угрозам продовольственных рынков входят конфликт в Персидском заливе и последствия климатических изменений.

Почему блокада Черного моря критическая для Украины

Альтернативные сухопутные и речные маршруты не могут полностью заменить морской экспорт. По данным Еврокомиссии, еще в июле около 80% украинского экспорта зерна, масличных культур и связанных продуктов проходило через Черное море, тогда как "Пути солидарности" обеспечивали около 20%.

Поэтому продолжительная блокировка портов означает для украинских аграриев более сложную и более дорогую логистику, меньшие возможности продавать урожай за границу и риск потери части экспортных рынков.

Каллас призвала международное сообщество обеспечить безопасный проход гражданских судов, защиту портовой инфраструктуры и возобновление торгового маршрута через Черное море.

Напомним, последствия блокады уже ощутимы для украинского агросектора. В первые две недели августа экспорт зерна упал на 75%, а внутренние цены на часть агропродукции опустились ниже себестоимости. Для фермеров это создало риск нехватки средств на следующую посевную.

По оценке правительства, при блокировании портов Большой Одессы альтернативные маршруты могут обеспечить не более половины экспортного потенциала. В первой половине августа фактические объемы экспорта составили всего около 30% от потребностей.