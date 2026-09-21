Украина в августе полностью остановила экспорт чугуна из-за блокады портов

В августе Украина не экспортировала товарный чугун из-за блокады черноморских портов. За январь-август поставки сократились на 16,4% по сравнению с прошлым годом — до 1,03 млн. тонн, а дальнейшая блокировка экспорта грозит украинским производителям потерей доли на внешних рынках.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на расчеты GMK Center.

За восемь месяцев украинские металлургические предприятия получили от экспорта чугуна $413 млн. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Основным покупателем украинского чугуна остаются США. За январь-август туда поставили 900,6 тыс. тонн продукции, что на 11% меньше, чем в прошлом.

В то же время, экспорт в Турцию вырос на 88% — до 83,2 тыс. тонн. В Италию поставки, напротив, сократились на 77% — до 26,5 тыс. тонн.

Почему остановка экспорта опасна для металлургов

Полное прекращение отгрузок в августе создает для украинских производителей риск потери покупателей на внешних рынках. Если морской экспорт остается заблокированным, импортеры могут переориентироваться на других поставщиков.

Для сравнения, в 2025 году Украина экспортировала 1,98 млн. тонн товарного чугуна — на 53,5% больше, чем годом ранее. Экспортная выручка тогда составила $759,9 млн.

Особенно сильным был четвертый квартал 2025: экспорт достиг 579,5 тыс. тонн, что стало самым высоким квартальным показателем с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, морская блокада уже существенно ударила по работе металлургической отрасли. В августе производство стали в Украине сократилось на 57% по сравнению с предыдущим месяцем. В отрасли предупреждали, что из-за закрытия портов Одессы годовое производство стали может существенно сократиться.