Україна у серпні повністю зупинила експорт чавуну через блокаду портів

У серпні Україна не експортувала товарний чавун через блокаду чорноморських портів. За січень–серпень поставки скоротилися на 16,4% порівняно з минулим роком — до 1,03 млн тонн, а подальше блокування експорту загрожує українським виробникам втратою частки на зовнішніх ринках.

Про це інформує Dilo з посиланням на розрахунки GMK Center.

За вісім місяців українські металургійні підприємства отримали від експорту чавуну $413 млн. Це на 15% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Основним покупцем українського чавуну залишаються США. За січень–серпень туди поставили 900,6 тис. тонн продукції, що на 11% менше, ніж торік.

Водночас експорт до Туреччини зріс на 88% — до 83,2 тис. тонн. До Італії поставки, навпаки, скоротилися на 77% — до 26,5 тис. тонн.

Чому зупинка експорту небезпечна для металургів

Повне припинення відвантажень у серпні створює для українських виробників ризик втрати покупців на зовнішніх ринках. Якщо морський експорт залишатиметься заблокованим, імпортери можуть переорієнтуватися на інших постачальників.

Для порівняння, у 2025 році Україна експортувала 1,98 млн тонн товарного чавуну — на 53,5% більше, ніж роком раніше. Експортна виручка тоді становила $759,9 млн.

Особливо сильним був четвертий квартал 2025 року: експорт сягнув 579,5 тис. тонн, що стало найвищим квартальним показником від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, морська блокада вже суттєво вдарила по роботі металургійної галузі. У серпні виробництво сталі в Україні скоротилося на 57% порівняно з попереднім місяцем. У галузі попереджали, що через закриття портів Великої Одеси річне виробництво сталі може суттєво скоротитися.