Google, Apple, Meta и Anthropic уплатили Украине миллиарды налогов

За десять месяцев 2026 года нерезиденты, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, уплатили в государственный бюджет более 17,5 млрд. грн. так называемого "налога на Google". Это на 4,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

В валютном эквиваленте по состоянию на 1 ноября поступления составили 161,7 млн. евро и $208,4 млн.

Среди крупнейших налогоплательщиков – Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games и Uklon.

Количество плательщиков продолжает расти

В течение 2026 плательщиками НДС зарегистрировались еще 26 нерезидентов, поставляющих электронные услуги украинским потребителям.

По состоянию на 1 ноября общее количество таких плательщиков достигло 166.

Обязанность зарегистрироваться плательщиком НДС возникает у нерезидента, если общая сумма операций по снабжению электронными услугами физическим лицам в Украине за последние 12 календарных месяцев превышает эквивалент 1 млн грн.

Налог на Google распространяется на электронные услуги, которые иностранные компании предоставляют украинским потребителям.

Напомним, за январь-июль 2026 года нерезиденты уже уплатили более 12 млрд грн налога на электронные услуги. На 1 августа в Украине было зарегистрировано 159 таких плательщиков.