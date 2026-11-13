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Google, Apple, Meta та Anthropic сплатили Україні мільярди податків

Гривні
Google, Apple, Meta та Anthropic сплатили Україні мільярди податків

За десять місяців 2026 року нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до державного бюджету понад 17,5 млрд грн так званого "податку на Google". Це на 4,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної податкової служби.

У валютному еквіваленті станом на 1 листопада надходження становили 161,7 млн євро та $208,4 млн.

Серед найбільших платників податку - Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games та Uklon.

Кількість платників продовжує зростати

Протягом 2026 року платниками ПДВ зареєструвалися ще 26 нерезидентів, які постачають електронні послуги українським споживачам.

Станом на 1 листопада загальна кількість таких платників досягла 166.

Обов’язок зареєструватися платником ПДВ виникає у нерезидента, якщо загальна сума операцій із постачання електронних послуг фізичним особам в Україні за останні 12 календарних місяців перевищує еквівалент 1 млн грн.

"Податок на Google" поширюється на електронні послуги, які іноземні компанії надають українським споживачам.

Нагадаємо, за січень-липень 2026 року нерезиденти вже сплатили понад 12 млрд грн податку на електронні послуги. Станом на 1 серпня в Україні було зареєстровано 159 таких платників.

Автор:
Тетяна Гойденко

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