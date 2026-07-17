"Податок на Google": цифрові гіганти сплатили понад 8,9 млрд грн до бюджету України за пів року

Компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам в Україні та зареєстровані платниками податку на додану вартість (ПДВ), сплатили до державного бюджету понад 8,9 млрд грн у першому півріччі 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держапвна податкова служба України.

У валютному еквіваленті ця сума становить €82,4 млн або $106,7 млн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на €5,9 млн та $21 млн.

"Щодня кожен з нас безліч разів взаємодіє зі світовими цифровими платформами. Не виходячи з дому – купуємо музику, ігри, фільми, освітні застосунки. Кожна така покупка – надходження до бюджету", — зазначила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух. Вона також додала, що найбільшими платниками податку є Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

Коло платників цього податку розширюється. У 2026 році платниками ПДВ в Україні зареєструвалися ще 16 нерезидентів, які постачають електронні послуги. Загалом станом на 1 липня 2026 року платниками ПДВ є 157 компаній-нерезидентів. За словами очільниці відомства, такий підхід забезпечує рівні правила, конкуренцію для всіх компаній та справедливе оподаткування електронних послуг незалежно від місця реєстрації бізнесу.

За даними податкової, кожна іноземна компанія зобов’язана зареєструватися платником ПДВ в Україні, якщо протягом останніх 12 місяців загальна сума постачання її електронних послуг фізичним особам на митній території країни перевищує еквівалент 1 млн гривень.

Нагадаємо, іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, за перші чотири місяці 2026 року сплатили до державного бюджету понад 6,9 млрд грн так званого "податку на Google".