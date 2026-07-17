"Налог на Google": цифровые гиганты уплатили более 8,9 млрд грн в бюджет Украины за полгода

Компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам в Украине и зарегистрированные плательщиками НДС, уплатили в государственный бюджет более 8,9 млрд грн в первом полугодии 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В валютном эквиваленте эта сумма составляет €82,4 млн. или $106,7 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на €5,9 млн и $21 млн.

"Каждый день каждый из нас множество раз взаимодействует с мировыми цифровыми платформами. Не выходя из дома – покупаем музыку, игры, фильмы, образовательные приложения. Каждая такая покупка – поступление в бюджет", — отметила и.о. главы ГНСУ Леся Карнаух. Она также добавила, что крупнейшими налогоплательщиками являются Google . Apple , Valve , Meta , Sony , Etsy и Netflix .

Круг плательщиков этого налога расширяется. В 2026 году плательщиками НДС в Украине зарегистрировались еще 16 нерезидентов, поставляющих электронные услуги. В целом по состоянию на 1 июля 2026 плательщиками НДС являются 157 компаний-нерезидентов. По словам главы ведомства, такой подход обеспечивает равные правила, конкуренцию всем компаниям и справедливое налогообложение электронных услуг независимо от места регистрации бизнеса.

По данным налоговой, каждая иностранная компания обязана зарегистрироваться плательщиком НДС в Украине, если за последние 12 месяцев общая сумма поставки ее электронных услуг физическим лицам на таможенной территории страны превышает эквивалент 1 млн гривен.

Напомним, иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, за первые четыре месяца 2026 года уплатили в государственный бюджет более 6,9 млрд грн так называемого "налога на Google".