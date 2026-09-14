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Украина готовит новые правила безопасности судоходства в Черном море

Украина готовит новые правила безопасности судоходства в Черном море
Украина готовит новые правила безопасности судоходства в Черном море

Украина и Международная морская организация договорились разработать общую матрицу рисков для морского сектора и подготовить инвестиционные проекты по привлечению международного финансирования. Работа должна усилить безопасность Черноморского коридора и адаптировать морскую инфраструктуру к работе в условиях войны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Администрации судоходства.

Договоренности достигли во время учредительного семинара ИМО, который состоялся во Львове 8–10 сентября. В нем приняли участие представители Министерства инфраструктуры, Администрации судоходства, Администрации морских портов Украины, Госгидрографии, Морской поисково-спасательной службы и эксперты ИМО.

Проект технической помощи реализуется при поддержке Европейского Союза. Его цель — восстановление и модернизация морского сектора Украины и его адаптация к условиям безопасности военного времени.

Среди основных направлений работы:

  • оценка ущерба и подготовка инвестиционных проектов для привлечения средств ЕБРР, ЕИБ, Всемирного банка и государств-доноров;
  • усиление реагирования на загрязнение моря и обновление Национального плана действий по чрезвычайным ситуациям;
  • цифровизация и упрощение процедур судоходства, в частности, развитие Национального морского единого окна.

По итогам встречи стороны договорились назначить технических координаторов по отдельным направлениям и приступить к подготовке общей матрицы рисков.

До конца 2026 планируют собирать данные и проводить аналитическую работу. В начале 2027 должны завершить подготовку нормативных предложений, во втором-третьем кварталах провести обучение для специалистов, а в конце года передать подготовленные инвестиционные проекты международным донорам.

Напомним, в июле Россия атаковала 52 гражданских судна вблизи украинских портов и в морском коридоре. Всего за месяц было зафиксировано 124 атаки на портовую инфраструктуру и гражданское судоходство: 67 ударов по портовым объектам, 35 - по судам у причалов и еще 22 - непосредственно в морском коридоре. Украина тогда обратилась в Международную морскую организацию из-за усиления угроз для торгового флота.

Автор:
Татьяна Гойденко

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