Україна готує нові правила безпеки судноплавства у Чорному морі

Україна та Міжнародна морська організація домовилися розробити спільну матрицю ризиків для морського сектору та підготувати інвестиційні проєкти для залучення міжнародного фінансування. Робота має посилити безпеку Чорноморського коридору та адаптувати морську інфраструктуру до роботи в умовах війни.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Адміністрації судноплавства.

Домовленостей досягли під час установчого семінару ІМО, який відбувся у Львові 8–10 вересня. У ньому взяли участь представники Міністерства інфраструктури, Адміністрації судноплавства, Адміністрації морських портів України, Держгідрографії, Морської пошуково-рятувальної служби та експерти ІМО.

Проєкт технічної допомоги реалізують за підтримки Європейського Союзу. Його мета — відновлення та модернізація морського сектору України і його адаптація до безпекових умов воєнного часу.

Серед основних напрямів роботи:

оцінка збитків та підготовка інвестиційних проєктів для залучення коштів ЄБРР, ЄІБ, Світового банку та держав-донорів;

посилення реагування на забруднення моря та оновлення Національного плану дій у надзвичайних ситуаціях;

цифровізація та спрощення процедур судноплавства, зокрема розвиток Національного морського єдиного вікна.

За підсумками зустрічі сторони домовилися призначити технічних координаторів за окремими напрямами та розпочати підготовку спільної матриці ризиків.

До кінця 2026 року планують збирати дані та проводити аналітичну роботу. На початку 2027-го мають завершити підготовку нормативних пропозицій, у другому-третьому кварталах провести навчання для фахівців, а наприкінці року передати підготовлені інвестиційні проєкти міжнародним донорам.

Нагадаємо, у липні Росія атакувала 52 цивільні судна поблизу українських портів та в морському коридорі. Загалом за місяць було зафіксовано 124 атаки на портову інфраструктуру і цивільне судноплавство: 67 ударів по портових об'єктах, 35 — по суднах біля причалів і ще 22 — безпосередньо в морському коридорі. Україна тоді звернулася до Міжнародної морської організації через посилення загроз для торговельного флоту.