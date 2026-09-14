В августе льготы для импортеров составили 34 млрд грн: это почти половина таможенных поступлений

В августе 2026 года в государственный бюджет поступило 75,1 млрд грн таможенных платежей. В то же время, при импорте товаров бизнесу предоставили льготы по уплате таможенных платежей на 34 млрд грн — это 45,2% от суммы поступлений.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По сравнению с августом 2025 года объем предоставленных льгот вырос на 9,4 млрд грн, или на 38,4%. В прошлом году за этот месяц он составил 24,5 млрд грн.

Структура льгот и показатели года

Больше всего льгот в августе пришлось на импорт товаров оборонного назначения — 20,4 млрд грн, или 60% от общей суммы. Также в разрезе преференций значительную долю составляют:

льготы на подакцизные товары (табак) для производства в Украине табачных изделий – 16% или 5,4 млрд грн;

льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры – 10,1% или 3,4 млрд грн;

увольнение по уплате ввозной пошлины в рамках выполнения соглашений "о свободной торговле" - 9,7% или 3,3 млрд грн;

другие льготы в соответствии с законодательством – 4,3% или 1,4 млрд грн.

В целом за январь-август 2026 года во время таможенного оформления импорта было предоставлено 279,7 млрд грн льгот по уплате таможенных платежей. Это на 81,9 млрд грн, или 41,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Напомним, в июле 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в госбюджет 78,3 млрд грн, что стало самым высоким месячным показателем за время военного положения. В то же время импортеры получили льготы на 36,5 млрд грн.