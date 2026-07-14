Государство предоставило импортерам таможенных льгот на 209 млрд грн: куда пошли средства

За первое полугодие 2026 года в государственный бюджет поступило 420,1 млрд грн таможенных платежей, тогда как сумма предоставленных льгот при импорте товаров составила 209,2 млрд грн. Наибольший объем преференций получил импорт товаров оборонительного назначения, а таможенные льготы выросли на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Таможенные льготы резко выросли

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, объем предоставленных таможенных преференций вырос на 65,2 млрд грн, или на 45,3%. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года этот показатель составил 144 млрд. грн.

Наибольшую долю среди всех таможенных льгот – 109,7 млрд грн, или 52,5% – получил импорт товаров оборонного назначения. Еще 43,1 млрд грн (20,6%) пришлось на льготы для ввоза подакцизного табачного сырья, используемого в производстве табачных изделий в Украине.

Кроме того, 21,5 млрд грн (10,3%) составили освобождение от уплаты ввозной пошлины в рамках соглашений о свободной торговле. На льготы для импорта товаров, необходимых для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры было направлено 16,8 млрд грн (8%), а еще 8 млрд грн (3,8%) – на ввоз природного газа.

Остальные льготы, предусмотренные действующим законодательством, составили 10,1 млрд грн, или 4,8% от общего объема таможенных преференций.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру подтверждения права на таможенные льготы для предприятий оборонно-промышленного комплекса, импортирующих комплектующие для производства вооружения и техники.