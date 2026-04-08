Льготы на таможенные платежи в марте достигли 33 млрд грн

В марте 2026 года в госбюджет Украины перечислено 79 млрд. грн. таможенных платежей, из которых льготы составили 33 млрд. грн. или 41,7% поступлений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

По сравнению с мартом 2025 года объем предоставленных таможенных преференций вырос на 8 млрд грн, или на 32,2%, тогда как в прошлом году он составил 24,9 млрд грн.

Наибольшую часть среди льгот занимают:

льготы при импорте товаров оборонного назначения – 47,4% (15,6 млрд грн);

льготы на подакцизные товары (табак) для производства табачных изделий в Украине – 23,9% (7,9 млрд грн);

освобождение от ввозной пошлины в рамках соглашений «о свободной торговле» - 12,3% (4 млрд грн);

льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры – 10,4% (3,4 млрд грн);

другие льготы в соответствии с законодательством - 6,1% (2 млрд грн).

В целом, с начала года при таможенном оформлении импорта было предоставлено 104,3 млрд грн льгот, что на 58,8% (38,6 млрд грн) превышает аналогичный показатель прошлого года.

Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.