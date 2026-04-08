Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Льготы на таможенные платежи в марте достигли 33 млрд грн

гривны
Объем таможенных преференций вырос на 32% по сравнению с прошлым годом / Shutterstock

В марте 2026 года в госбюджет Украины перечислено 79 млрд. грн. таможенных платежей, из которых льготы составили 33 млрд. грн. или 41,7% поступлений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

По сравнению с мартом 2025 года объем предоставленных таможенных преференций вырос на 8 млрд грн, или на 32,2%, тогда как в прошлом году он составил 24,9 млрд грн.

Наибольшую часть среди льгот занимают:

  • льготы при импорте товаров оборонного назначения – 47,4% (15,6 млрд грн);
  • льготы на подакцизные товары (табак) для производства табачных изделий в Украине – 23,9% (7,9 млрд грн);
  • освобождение от ввозной пошлины в рамках соглашений «о свободной торговле» - 12,3% (4 млрд грн);
  • льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры – 10,4% (3,4 млрд грн);
  • другие льготы в соответствии с законодательством - 6,1% (2 млрд грн).

В целом, с начала года при таможенном оформлении импорта было предоставлено 104,3 млрд грн льгот, что на 58,8% (38,6 млрд грн) превышает аналогичный показатель прошлого года.

Напомним, в феврале 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд. грн. превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд. грн. — показатели января текущего года.

Автор:
Ольга Опенько