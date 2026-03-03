Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,23

+0,13

EUR

50,60

--0,26

Наличный курс:

USD

43,51

43,38

EUR

50,95

50,70

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сверх плана: в феврале в госбюджет поступило почти 64 млрд грн таможенных платежей

гривны
Таможенные платежи в феврале составили почти 64 миллиарда гривен

В феврале 2026 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд грн превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд грн — показатели января текущего года. Основными источниками стали таможенные платежи по импорту нефтепродуктов, транспортных средств и электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Положительная динамика внешнеэкономических операций в феврале 2026 года подтверждается ростом веса импорта на 10,2% и налоговой нагрузки на $/кг товаров на 17,4% по отношению к февралю прошлого года.

Какие товары обеспечили наибольшие поступления?

Основными бюджетоформирующими товарами стали:

  • нефтепродукты – 17,3 млрд грн;
  • автомобили легковые – 4,7 млрд грн;
  • электроэнергия – 2,3 млрд грн;
  • газ природный, газы нефтяные – 1,7 млрд. грн;
  • инсектициды, гербициды – 1,2 млн грн;
  • аппараты электрические телефонные – 1 млрд грн;
  • удобрения с 2-3 питательными элементами – 789 млн грн;
  • удобрения минеральные – 789 млн грн;
  • машины автоматической обработки информации – 666 млн грн;
  • электрогенераторные установки – 662 млн грн.

Льготы и преференции

В ходе таможенного оформления было предоставлено льгот на сумму 38,4 млрд грн, что эквивалентно 60% от общих поступлений. По сравнению с февралем 2025 года объем преференций вырос на 83,2%. В структуре льгот 43,5% (16,7 млрд грн) пришлось на товары оборонного назначения, 21,5% (8,2 млрд грн) – на подакцизное табачное сырье, 9,3% (3,6 млрд грн) – на оборудование для восстановления энергоинфраструктуры. Льготы в рамках соглашений о свободной торговле составили 8,4% (3,2 млрд грн).

Напомним, в январе 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 56,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,8 млрд грн больше, чем в январе прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук