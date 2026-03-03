Сверх плана: в феврале в госбюджет поступило почти 64 млрд грн таможенных платежей

В феврале 2026 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 63,9 млрд грн таможенных платежей, выполнив план на 102,3%. Этот показатель на 16,2 млрд грн превышает результаты февраля прошлого года и на 7,7 млрд грн — показатели января текущего года. Основными источниками стали таможенные платежи по импорту нефтепродуктов, транспортных средств и электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Положительная динамика внешнеэкономических операций в феврале 2026 года подтверждается ростом веса импорта на 10,2% и налоговой нагрузки на $/кг товаров на 17,4% по отношению к февралю прошлого года.

Какие товары обеспечили наибольшие поступления?

Основными бюджетоформирующими товарами стали:

нефтепродукты – 17,3 млрд грн;

автомобили легковые – 4,7 млрд грн;

электроэнергия – 2,3 млрд грн;

газ природный, газы нефтяные – 1,7 млрд. грн;

инсектициды, гербициды – 1,2 млн грн;

аппараты электрические телефонные – 1 млрд грн;

удобрения с 2-3 питательными элементами – 789 млн грн;

удобрения минеральные – 789 млн грн;

машины автоматической обработки информации – 666 млн грн;

электрогенераторные установки – 662 млн грн.

Льготы и преференции

В ходе таможенного оформления было предоставлено льгот на сумму 38,4 млрд грн, что эквивалентно 60% от общих поступлений. По сравнению с февралем 2025 года объем преференций вырос на 83,2%. В структуре льгот 43,5% (16,7 млрд грн) пришлось на товары оборонного назначения, 21,5% (8,2 млрд грн) – на подакцизное табачное сырье, 9,3% (3,6 млрд грн) – на оборудование для восстановления энергоинфраструктуры. Льготы в рамках соглашений о свободной торговле составили 8,4% (3,2 млрд грн).

Напомним, в январе 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 56,2 млрд грн таможенных платежей, что на 8,8 млрд грн больше, чем в январе прошлого года.