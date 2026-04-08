Пільги на митні платежі у березні досягли 33 млрд грн

Обсяг митних преференцій зріс на 32% порівняно з минулим роком / Shutterstock

У березні 2026 року до держбюджету України перераховано 79 млрд грн митних платежів, з яких пільги склали 33 млрд грн або 41,7% надходжень. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Порівняно з березнем 2025 року, обсяг наданих митних преференцій зріс на 8 млрд грн, або на 32,2%, тоді як минулого року він становив 24,9 млрд грн.

Найбільшу частку серед пільг займають:

  • пільги при імпорті товарів оборонного призначення — 47,4% (15,6 млрд грн);
  • пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва тютюнових виробів в Україні — 23,9% (7,9 млрд грн);
  • звільнення від ввізного мита в рамках угод «про вільну торгівлю» — 12,3% (4 млрд грн);
  • пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури — 10,4% (3,4 млрд грн);
  • інші пільги відповідно до законодавства — 6,1% (2 млрд грн).

Загалом від початку року при митному оформленні імпорту було надано 104,3 млрд грн пільг, що на 58,8% (38,6 млрд грн) перевищує аналогічний показник минулого року.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 63,9 млрд грн митних платежів, виконавши план на 102,3%. Цей показник на 16,2 млрд грн перевищує результати лютого минулого року та на 7,7 млрд грн — показники січня поточного року.

Автор:
Ольга Опенько