Держава надала імпортерам митних пільг на 209 млрд грн: куди пішли кошти

За перше півріччя 2026 року до державного бюджету надійшло 420,1 млрд грн митних платежів, тоді як сума наданих пільг при імпорті товарів сягнула 209,2 млрд грн. Найбільший обсяг преференцій отримав імпорт товарів оборонного призначення, а загалом митні пільги зросли на 45,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

Митні пільги різко зросли

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг наданих митних преференцій зріс на 65,2 млрд грн, або на 45,3%. Для порівняння, за перше півріччя минулого року цей показник становив 144 млрд грн.

Найбільшу частку серед усіх митних пільг - 109,7 млрд грн, або 52,5% - отримав імпорт товарів оборонного призначення. Ще 43,1 млрд грн (20,6%) припало на пільги для ввезення підакцизної тютюнової сировини, що використовується у виробництві тютюнових виробів в Україні.

Крім того, 21,5 млрд грн (10,3%) становили звільнення від сплати ввізного мита в межах угод про вільну торгівлю. На пільги для імпорту товарів, необхідних для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури, було спрямовано 16,8 млрд грн (8%), а ще 8 млрд грн (3,8%) - на ввезення природного газу.

Решта пільг, передбачених чинним законодавством, становила 10,1 млрд грн, або 4,8% від загального обсягу митних преференцій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру підтвердження права на митні пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу, які імпортують комплектуючі для виробництва озброєння та техніки.