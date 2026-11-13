UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,38

+0,06

EUR

50,34

--0,14

Наличный курс:

USD

46,23

46,04

EUR

51,42

51,10

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Бронирование в ОПК: бизнес просит правительство продлить отсрочки до февраля 2027 года

бронирование
Оборонный бизнес требует изменить правила бронирования

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с просьбой безотлагательно урегулировать кризисную ситуацию с бронированием работников ОПК, возникшую после принятия постановления Кабмина №1328.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление NAUDI.

В ассоциации отмечают: чтобы не сорвать выполнение оборонных контрактов и избежать коллапса государственных реестров в конце года, правительство должно ввести переходный период.

Для этого представители оборонного бизнеса предлагают два срочных шага:

  • Автоматически продлить критичность и отсрочку до 1 февраля 2027 года. Это касается всех предприятий, чей статус критически важных истекает до 31 декабря 2026 года включительно, а также действующих отсрочок работников, оформленных через портал "Действие".
  • Закрепите 100% бронирование до 1 февраля 2027 года. Для предприятий ОПК, признанных критически важными Минобороны, предлагают установить максимальный лимит бронирования без необходимости получать разрешения на увеличение квот и без риска их аннулирования.

На стратегическом уровне — во время системного обновления Порядка бронирования (постановление КМУ №76) NAUDI настаивает на фиксации годового срока (не менее 12 месяцев) для статуса критичности и отсрочок работников оборонных заводов на период действия госконтрактов.

В ассоциации предупреждают, что частые и несистемные изменения правил создают три критических угрозы отрасли:

  1. Торможение производства. Оборонные циклы долгосрочны, а необходимость каждые 90 дней заново собирать пакеты документов создает чрезмерную бюрократическую нагрузку на менеджмент и инженеров.
  2. Коллапс цифровой инфраструктуры. Одновременная подача сотен тысяч заявок раз в квартал перегрузит профильные министерства, Пенсионный фонд и Действие, что неизбежно приведет к техническим сбоям.
  3. Утрата дефицитных кадров. Из-за задержек с рассмотрением документов старые отсрочки будут сгорать раньше, чем будут приниматься новые. Как следствие, конструкторы, инженеры и операторы сложного оборудования будут автоматически терять бронь, что остановит производственные линии.

В NAUDI поддержали позицию премьер-министра от 16 октября о недопустимости дестабилизации оборонных предприятий и призвали приобщить представителей бизнеса к рабочим группам по доработке нормативной базы.

Напомним, в сентябре Министерство обороны подтвердило статус критически важных 86% предприятий ОПК, прошедших повторную проверку и сохранивших право бронировать работников.

Ранее сообщалось, что Минобороны проводит пересмотр решений по определению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) критически важными, принятыми до 7 июля 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности