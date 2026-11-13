Бронирование в ОПК: бизнес просит правительство продлить отсрочки до февраля 2027 года

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с просьбой безотлагательно урегулировать кризисную ситуацию с бронированием работников ОПК, возникшую после принятия постановления Кабмина №1328.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление NAUDI.

В ассоциации отмечают: чтобы не сорвать выполнение оборонных контрактов и избежать коллапса государственных реестров в конце года, правительство должно ввести переходный период.

Для этого представители оборонного бизнеса предлагают два срочных шага:

Автоматически продлить критичность и отсрочку до 1 февраля 2027 года. Это касается всех предприятий, чей статус критически важных истекает до 31 декабря 2026 года включительно, а также действующих отсрочок работников, оформленных через портал "Действие".

Закрепите 100% бронирование до 1 февраля 2027 года. Для предприятий ОПК, признанных критически важными Минобороны, предлагают установить максимальный лимит бронирования без необходимости получать разрешения на увеличение квот и без риска их аннулирования.

На стратегическом уровне — во время системного обновления Порядка бронирования (постановление КМУ №76) NAUDI настаивает на фиксации годового срока (не менее 12 месяцев) для статуса критичности и отсрочок работников оборонных заводов на период действия госконтрактов.

В ассоциации предупреждают, что частые и несистемные изменения правил создают три критических угрозы отрасли:

Торможение производства. Оборонные циклы долгосрочны, а необходимость каждые 90 дней заново собирать пакеты документов создает чрезмерную бюрократическую нагрузку на менеджмент и инженеров. Коллапс цифровой инфраструктуры. Одновременная подача сотен тысяч заявок раз в квартал перегрузит профильные министерства, Пенсионный фонд и Действие, что неизбежно приведет к техническим сбоям. Утрата дефицитных кадров. Из-за задержек с рассмотрением документов старые отсрочки будут сгорать раньше, чем будут приниматься новые. Как следствие, конструкторы, инженеры и операторы сложного оборудования будут автоматически терять бронь, что остановит производственные линии.

В NAUDI поддержали позицию премьер-министра от 16 октября о недопустимости дестабилизации оборонных предприятий и призвали приобщить представителей бизнеса к рабочим группам по доработке нормативной базы.

Напомним, в сентябре Министерство обороны подтвердило статус критически важных 86% предприятий ОПК, прошедших повторную проверку и сохранивших право бронировать работников.

Ранее сообщалось, что Минобороны проводит пересмотр решений по определению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) критически важными, принятыми до 7 июля 2026 года.