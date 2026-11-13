Бронювання в оборонці: бізнес просить уряд продовжити відстрочки до лютого 2027 року

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького з проханням невідкладно врегулювати кризову ситуацію з бронюванням працівників ОПК, яка виникла після ухвалення постанови Кабміну №1328.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву NAUDI.

В асоціації наголошують: щоб не зірвати виконання оборонних контрактів та уникнути колапсу державних реєстрів наприкінці року, уряд має запровадити перехідний період.

Для цього представники оборонного бізнесу пропонують два термінові кроки:

Автоматично продовжити критичність та відстрочки до 1 лютого 2027 року. Це має стосуватися всіх підприємств, чий статус критично важливих спливає до 31 грудня 2026 року включно, а також чинних відстрочок працівників, оформлених через портал "Дія".

Закріпити 100% бронювання до 1 лютого 2027 року. Для підприємств ОПК, визнаних критично важливими Міноборони, пропонують встановити максимальний ліміт бронювання без необхідності отримувати окремі дозволи на збільшення квот та без ризику їх анулювання.

На стратегічному рівні — під час системного оновлення Порядку бронювання (постанова КМУ №76) — NAUDI наполягає на фіксації річного терміну (не менше 12 місяців) для статусу критичності та відстрочок працівників оборонних заводів на період дії держконтрактів.

В асоціації попереджають, що часті та несистемні зміни правил створюють три критичні загрози для галузі:

Гальмування виробництва. Оборонні цикли є довгостроковими, а необхідність кожні 90 днів заново збирати пакети документів створює надмірне бюрократичне навантаження на менеджмент та інженерів. Колапс цифрової інфраструктури. Одночасна подача сотень тисяч заявок раз на квартал перевантажить профільні міністерства, Пенсійний фонд та «Дію», що неминуче призведе до технічних збоїв. Втрата дефіцитних кадрів. Через затримки з розглядом документів старі відстрочки згорятимуть раніше, ніж ухвалюватимуться нові. Як наслідок, конструктори, інженери та оператори складного обладнання автоматично втрачатимуть бронь, що зупинить виробничі лінії.

У NAUDI підтримали позицію прем'єр-міністра від 16 жовтня щодо неприпустимості дестабілізації оборонних підприємств та закликали долучити представників бізнесу до робочих груп із доопрацювання нормативної бази.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони підтвердило статус критично важливих 86% підприємств ОПК, які пройшли повторну перевірку та зберегли право бронювати працівників.

Раніше повідомлялося, що Міноборони проводить перегляд рішень про визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) критично важливими, ухвалених до 7 липня 2026 року.