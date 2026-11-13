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НБУ изменил статус страхового брокера: какую компанию включили в новый реестр

НБУ
НБУ исключил страхового брокера из одного реестра и включил в другой

Национальный банк Украины включил представительство "АОН Финленд ои" в Реестр страховых посредников. В то же время, регулятор исключил компанию из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров и аннулировал ранее выданное свидетельство.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Основанием для этого стало электронное заявление компании.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял 10 ноября 2026 года.

В то же время регулятор исключил представительство "АОН Финленд ои" из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров (ГРСБ) и аннулировал свидетельство о включении в этот реестр.

Такое решение принято в соответствии с подпунктом 3 пункта 11 Положения об авторизации страховых посредников и условиях осуществления деятельности по реализации страховых и/или перестраховых продуктов, утвержденного постановлением НБУ №2 от 3 января 2025 года.

Таким образом, представительство AON Finland прошло регистрацию в новом Реестре страховых посредников, тогда как его предварительная запись в реестре страховых и перестраховых брокеров была отменена.

Справка о Aon

Aon – международная компания, предоставляющая услуги страхового и перестрахового брокерства, консультирование по управлению рисками, а также решения в сфере человеческого капитала.

Компания работает на международных рынках через сеть офисов и представительств в разных странах. Ее клиентами являются предприятия и организации, которым требуются услуги по оценке рисков, страховой защите и управлению страховыми программами.

Украинское представительство "АОН Финленд ои" зарегистрировано 25 января 2007 года.

По данным регистрационных сведений, основной вид деятельности представительства – деятельность страховых агентов и брокеров. Основателем является финская компания Aon Finland Oy.

Кто такие страховые брокеры

Страховые брокеры – это независимые посредники между клиентами и страховыми компаниями, которые помогают подобрать страховые продукты, оценить условия страхования и заключить договор.

В отличие от страховых агентов, обычно представляющих интересы конкретной страховой компании, брокеры работают на стороне клиента и могут сотрудничать с несколькими страховщиками. Это позволяет сравнивать предложения различных компаний по стоимости, условиям покрытия и исключениям.

Страховые брокеры могут сопровождать клиентов на разных этапах страхования: от оценки рисков и выбора полиса до урегулирования страховых случаев. Они работают как с физическими лицами, так и бизнесом.

Перестраховые брокеры специализируются в посредничестве между страховыми и перестраховочными компаниями. Они помогают страховщикам передавать часть принимаемых рисков другим участникам рынка, чтобы снизить потенциальные финансовые потери.

В Украине деятельность страховых посредников регулируется Национальным банком. Для такой деятельности они должны соответствовать установленным регулятором требованиям и быть внесенными в соответствующий реестр.

Ранее сообщалось, что на 1 ноября 2026 года в Украине работали 702 участника небанковского финансового рынка и 59 банков. За месяц количество небанковских учреждений сократилось на шесть, в том числе из-за уменьшения числа финансовых компаний и коллекторских агентств.

Автор:
Ольга Опенько

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