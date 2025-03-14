Страховой рынок расширяется: добавлен новый брокер

Национальный банк Украины внес в Реестр страховых посредников общество с ограниченной ответственностью "Атрия Иншуранс Брокер" в соответствии с поданной электронной заявкой.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, Национальный банк Украины исключил ООО "Атрия Иншуранс Брокер" из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров и аннулировал свидетельство о регистрации. Решение было принято Комитетом по надзору за небанковскими финансовыми услугами 12 марта 2025 года.

Что известно о брокере

Согласно данным YouControl юридическое лицо ООО "Атрия Иншуранс Брокер" было зарегистрировано в 2024 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 10 тысяч. грн.

Основная деятельность – посредничество в сфере страхования.

Конечный бенефициарный владелец – Левконюк Наталья.

Справка:

Страховой брокер - это посредник между клиентом и страховыми компаниями, действующий исключительно в интересах клиента. Он предоставляет услуги по консультированию, поиску и заключению страховых сделок.

Основное отличие между страховым брокером и агентом состоит в том, что брокер действует в интересах клиента, а агент действует в интересах конкретного страховщика, представляя его интересы перед клиентом.

О мерах НБУ

Национальный банк Украины согласовал изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании семи небанковским финансовым учреждениям из их собственных заявлений.

Отметим, что Национальный банк Украины аннулировал лицензию на предоставление финансовых услуг одному небанковскому финансовому учреждению, а еще трем компаниям исключил из лицензий отдельные виды финансовых услуг .