Страховий ринок розширюється: додано нового брокера

Національний банк України вніс до Реєстру страхових посередників товариство з обмеженою відповідальністю “Атрія Іншуранс Брокер” відповідно до поданої електронної заявки.

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Про це інформує пресслужба НБУ.

Крім того, Національний банк України виключив ТОВ “Атрія Іншуранс Брокер” з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів і анулював свідоцтво про реєстрацію. Рішення ухвалено Комітетом з нагляду за небанківськими фінансовими послугами 12 березня 2025 року.

Що відомо про брокера

Згідно з даними YouControl юридична особа ТОВ “Атрія Іншуранс Брокер” було зареєстровано в 2024 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 тис. грн.

Основна діяльність – посередництво у сфері страхування.

Кінцевий бенефіціарний власник - Левконюк Наталя.

Довідково:

Страховий брокер — це посередник між клієнтом і страховими компаніями, який діє виключно в інтересах клієнта. Він надає послуги з консультування, пошуку та укладання страхових угод.

Основна відмінність між страховим брокером та агентом полягає в тому, що брокер діє в інтересах клієнта, а агент діє в інтересах конкретного страховика, представляючи його інтереси перед клієнтом.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Зауважимо, що Національний банк України анулював ліцензію на надання фінансових послуг одній небанківській фінансовій установі, а ще трьом компаніям виключив з ліцензій окремі види фінансових послуг.