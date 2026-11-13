НБУ змінив статус страхового брокера: яку компанію включили до нового реєстру

Національний банк України включив представництво “АОН Фінленд оі” до Реєстру страхових посередників. Водночас регулятор виключив компанію з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів і анулював раніше видане свідоцтво.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба регулятора.

Підставою для цього стала електронна заява компанії.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 10 листопада 2026 року.

Водночас регулятор виключив представництво “АОН Фінленд оі” з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (ДРСБ) та анулював свідоцтво про включення до цього реєстру.

Таке рішення ухвалено відповідно до підпункту 3 пункту 11 Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, затвердженого постановою НБУ №2 від 3 січня 2025 року.

Таким чином, представництво AON Finland пройшло реєстрацію в новому Реєстрі страхових посередників, тоді як його попередній запис у реєстрі страхових та перестрахових брокерів було скасовано.

Довідка про Aon

Aon - міжнародна компанія, що надає послуги страхового та перестрахового брокерства, консультування з управління ризиками, а також рішення у сфері людського капіталу.

Компанія працює на міжнародних ринках через мережу офісів і представництв у різних країнах. Її клієнтами є підприємства та організації, яким потрібні послуги з оцінювання ризиків, страхового захисту й управління страховими програмами.

Українське представництво АОН Фінленд оі” зареєстроване 25 січня 2007 року.

За даними реєстраційних відомостей, основний вид діяльності представництва — діяльність страхових агентів і брокерів . Засновником є фінська компанія Aon Finland Oy.

Хто такі страхові брокери

Страхові брокери - це незалежні посередники між клієнтами та страховими компаніями, які допомагають підібрати страхові продукти, оцінити умови страхування та укласти договір.

На відміну від страхових агентів, які зазвичай представляють інтереси конкретної страхової компанії, брокери працюють на боці клієнта та можуть співпрацювати з кількома страховиками. Це дає змогу порівнювати пропозиції різних компаній за вартістю, умовами покриття та винятками.

Страхові брокери можуть супроводжувати клієнтів на різних етапах страхування: від оцінювання ризиків і вибору поліса до врегулювання страхових випадків. Вони працюють як із фізичними особами, так і з бізнесом.

Перестрахові брокери спеціалізуються на посередництві між страховими та перестраховими компаніями. Вони допомагають страховикам передавати частину прийнятих ризиків іншим учасникам ринку, щоб зменшити потенційні фінансові втрати.

В Україні діяльність страхових посередників регулює Національний банк. Для здійснення такої діяльності вони мають відповідати встановленим регулятором вимогам та бути внесеними до відповідного реєстру.

Раніше повідомлялось, що станом на 1 листопада 2026 року в Україні працювали 702 учасники небанківського фінансового ринку та 59 банків. За місяць кількість небанківських установ скоротилася на шість, зокрема через зменшення числа фінансових компаній і колекторських агентств.