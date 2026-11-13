Производитель дронов Magura компания UFORCE привлекла $700 млн инвестиций по оценке в $6 млрд

Разработчик оборонных технологий UFORCE, основанный в Украине бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком и основателем стартапа People.ai Олегом Рогинским, закрыл раунд финансирования серии А и привлек 700 миллионов долларов. По итогам сделки оценка стоимости компании достигла 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

Раунд инвестиций возглавили американская инвестиционная фирма Valor Equity Partners и Национальный фонд благосостояния Великобритании (UK National Wealth Fund, NWF) с участием Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF).

Кроме того, к финансированию присоединились ведущие инвесторы из Кремниевой долины, Европы и Азии, в частности, Menlo Ventures, Xantium и Hiro Capital, а существующие акционеры (Shield Capital, Ballistic Ventures, Lakestar и Squadra) увеличили свои доли. В корпорации финансирования международного развития США (DFC) назвали это соглашение крупнейшей инвестицией URIF в сектор новейших технологий на сегодняшний день.

Привлеченные средства компания направит на поддержку непрерывного производства для украинских сил обороны и стран-союзников, расширение партнерств в рамках НАТО, Объединенных экспедиционных сил (JEF) и "Альянса дронов" (EU-Ukraine Drone Alliance), а также развитие ряда направлений.

Масштабирование линейки вооружений. UFORCE планирует увеличить выпуск морских беспилотников Magura, ударных БПЛА Nemesis, беспилотных наземных платформ Liut и линейки боевых модулей Predator.

Глобальное расширение мощностей. Инвестиции пойдут на аренду персонала, научно-исследовательские разработки (R&D), создание новых продуктов и распределение производственных площадок между США, Европой, Азиатско-Тихоокеанским регионом и Ближним Востоком.

Усиление руководящего состава. К совету директоров компании присоединился генерал в отставке Кристофер Г. Каволи – бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и партнер Valor Equity Partners.

UFORCE специализируется на создании автономных безэкипажных платформ для морской, наземной и воздушной среды, а также разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта и системы координации и управления (C2). Главный офис компании расположен в Лондоне, ключевые центры деятельности – в Киеве и Вашингтоне, а операционная работа охватывает Европу, США и Азию.

Напомним, ранее сообщалось, что в США впервые будут производиться украинские морские дроны Magura. Американская компания ReconCraft наладит выпуск военно-морских беспилотников, разработанных и опробованных в Украине компанией UFORCE.