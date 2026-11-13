UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,38

+0,06

EUR

50,34

--0,14

Наличный курс:

USD

46,23

46,04

EUR

51,42

51,10

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Производитель дронов Magura компания UFORCE привлекла $700 млн инвестиций по оценке в $6 млрд

UFORCE
Производитель дронов Magura компания UFORCE привлекла $700 млн инвестиций по оценке в $6 млрд

Разработчик оборонных технологий UFORCE, основанный в Украине бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком и основателем стартапа People.ai Олегом Рогинским, закрыл раунд финансирования серии А и привлек 700 миллионов долларов. По итогам сделки оценка стоимости компании достигла 6 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

Раунд инвестиций возглавили американская инвестиционная фирма Valor Equity Partners и Национальный фонд благосостояния Великобритании (UK National Wealth Fund, NWF) с участием Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF).

Кроме того, к финансированию присоединились ведущие инвесторы из Кремниевой долины, Европы и Азии, в частности, Menlo Ventures, Xantium и Hiro Capital, а существующие акционеры (Shield Capital, Ballistic Ventures, Lakestar и Squadra) увеличили свои доли. В корпорации финансирования международного развития США (DFC) назвали это соглашение крупнейшей инвестицией URIF в сектор новейших технологий на сегодняшний день.

Привлеченные средства компания направит на поддержку непрерывного производства для украинских сил обороны и стран-союзников, расширение партнерств в рамках НАТО, Объединенных экспедиционных сил (JEF) и "Альянса дронов" (EU-Ukraine Drone Alliance), а также развитие ряда направлений.

  • Масштабирование линейки вооружений. UFORCE планирует увеличить выпуск морских беспилотников Magura, ударных БПЛА Nemesis, беспилотных наземных платформ Liut и линейки боевых модулей Predator.
  • Глобальное расширение мощностей. Инвестиции пойдут на аренду персонала, научно-исследовательские разработки (R&D), создание новых продуктов и распределение производственных площадок между США, Европой, Азиатско-Тихоокеанским регионом и Ближним Востоком.
  • Усиление руководящего состава. К совету директоров компании присоединился генерал в отставке Кристофер Г. Каволи – бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и партнер Valor Equity Partners.

UFORCE специализируется на создании автономных безэкипажных платформ для морской, наземной и воздушной среды, а также разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта и системы координации и управления (C2). Главный офис компании расположен в Лондоне, ключевые центры деятельности – в Киеве и Вашингтоне, а операционная работа охватывает Европу, США и Азию.

Напомним, ранее сообщалось, что в США впервые будут производиться украинские морские дроны Magura. Американская компания ReconCraft наладит выпуск военно-морских беспилотников, разработанных и опробованных в Украине компанией UFORCE.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности