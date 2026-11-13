Курс валют на 14-15 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14-15 ноября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 13 ноября.

Курс доллара

1 доллар США – 45,38 грн.

Курс евро

1 евро – 51,33 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,43 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,04/ 46,23 Евро 51,10/ 51,42 Злотый 11,60/ 11,75

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,30/ 45,95 50,20/51,30 11,40/ 11,90 Ощадбанк 45,40/ 46,00 50,70/ 51,40 11,40/ 11,90 ПУМБ 45,30/ 45,90 50,40/ 51,10 11,40/ 11,90 Укргазбанк 45,40/ 46,00 50,70/ 51,40 11,40/ 11,90 Райффайзен 45,20/45,90 50,20/51,10

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.