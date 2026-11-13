Курс валют на 14-15 листопада 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14-15 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 13 листопада.

Курс долара

1 долар США – 45,38 грн.

Курс євро

1 євро – 51,33 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,43 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 46,04/ 46,23 Євро 51,10/ 51,42 Злотий 11,60/ 11,75

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 13 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 45,30/ 45,95 50,20 / 51,30 11,40/ 11,90 Ощадбанк 45,40/ 46,00 50,70/ 51,40 11,40/ 11,90 ПУМБ 45,30/ 45,90 50,40/ 51,10 11,40/ 11,90 Укргазбанк 45,40/ 46,00 50,70/ 51,40 11,40/ 11,90 Райффайзен 45,20 / 45,90 50,20 / 51,10

Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.