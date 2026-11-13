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Курс валют на 14-15 листопада 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14-15 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 13 листопада.
Курс долара
- 1 долар США – 45,38 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,33 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,43 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|46,04/ 46,23
|Євро
|51,10/ 51,42
|Злотий
|11,60/ 11,75
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 13 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|45,30/ 45,95
|50,20 / 51,30
|11,40/ 11,90
|Ощадбанк
|45,40/ 46,00
|50,70/ 51,40
|11,40/ 11,90
|ПУМБ
|45,30/ 45,90
|50,40/ 51,10
|11,40/ 11,90
|Укргазбанк
|45,40/ 46,00
|50,70/ 51,40
|11,40/ 11,90
|Райффайзен
|45,20 / 45,90
|50,20 / 51,10
Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.