Виробник дронів Magura компанія UFORCE залучила $700 млн інвестицій за оцінкою у $6 млрд

Розробник оборонних технологій UFORCE, заснований в Україні колишнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та засновником стартапу People.ai Олегом Рогинським, закрив раунд фінансування серії А і залучив 700 мільйонів доларів. За підсумками угоди оцінка вартості компанії сягнула 6 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.

Раунд інвестицій очолили американська інвестиційна фірма Valor Equity Partners та Національний фонд добробуту Великої Британії (UK National Wealth Fund, NWF) за участі Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF).

Крім того, до фінансування долучилися провідні інвестори із Кремнієвої долини, Європи та Азії, зокрема Menlo Ventures, Xantium і Hiro Capital, а наявні акціонери (Shield Capital, Ballistic Ventures, Lakestar та Squadra) збільшили свої частки. У корпорації фінансування міжнародного розвитку США (DFC) назвали цю угоду найбільшою інвестицією URIF у сектор новітніх технологій на сьогодні.

Залучені кошти компанія спрямує на підтримку безперервного виробництва для українських сил оборони та країн-союзників, розширення партнерств у межах НАТО, Об'єднаних експедиційних сил (JEF) і "Альянсу дронів" (EU-Ukraine Drone Alliance), а також на розвиток низки напрямів.

Масштабування лінійки озброєнь. UFORCE планує збільшити випуск морських безпілотників Magura, ударних БПЛА Nemesis, наземних безпілотних платформ Liut та лінійки бойових модулів Predator.

Глобальне розширення потужностей. Інвестиції підуть на найм персоналу, науково-дослідні розробки (R&D), створення нових продуктів і розподіл виробничих майданчиків між США, Європою, Азійсько-Тихоокеанським регіоном і Близьким Сходом.

Посилення керівного складу. До ради директорів компанії приєднався генерал у відставці Крістофер Г. Каволі — колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та партнер Valor Equity Partners.

UFORCE спеціалізується на створенні автономних безекіпажних платформ для морського, наземного та повітряного середовищ, а також розробляє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту і системи координації та управління (C2). Головний офіс компанії розташований у Лондоні, ключові центри діяльності — у Києві та Вашингтоні, а операційна робота охоплює Європу, США та Азію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США вперше вироблятимуть українські морські дрони Magura. Американська компанія ReconCraft налагодить випуск військово-морських безпілотників, розроблених та випробуваних в Україні компанією UFORCE.