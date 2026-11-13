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Виробник дронів Magura компанія UFORCE залучила $700 млн інвестицій за оцінкою у $6 млрд
Розробник оборонних технологій UFORCE, заснований в Україні колишнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та засновником стартапу People.ai Олегом Рогинським, закрив раунд фінансування серії А і залучив 700 мільйонів доларів. За підсумками угоди оцінка вартості компанії сягнула 6 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал “Інтерфакс-Україна”.
Раунд інвестицій очолили американська інвестиційна фірма Valor Equity Partners та Національний фонд добробуту Великої Британії (UK National Wealth Fund, NWF) за участі Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF).
Крім того, до фінансування долучилися провідні інвестори із Кремнієвої долини, Європи та Азії, зокрема Menlo Ventures, Xantium і Hiro Capital, а наявні акціонери (Shield Capital, Ballistic Ventures, Lakestar та Squadra) збільшили свої частки. У корпорації фінансування міжнародного розвитку США (DFC) назвали цю угоду найбільшою інвестицією URIF у сектор новітніх технологій на сьогодні.
Залучені кошти компанія спрямує на підтримку безперервного виробництва для українських сил оборони та країн-союзників, розширення партнерств у межах НАТО, Об'єднаних експедиційних сил (JEF) і "Альянсу дронів" (EU-Ukraine Drone Alliance), а також на розвиток низки напрямів.
- Масштабування лінійки озброєнь. UFORCE планує збільшити випуск морських безпілотників Magura, ударних БПЛА Nemesis, наземних безпілотних платформ Liut та лінійки бойових модулів Predator.
- Глобальне розширення потужностей. Інвестиції підуть на найм персоналу, науково-дослідні розробки (R&D), створення нових продуктів і розподіл виробничих майданчиків між США, Європою, Азійсько-Тихоокеанським регіоном і Близьким Сходом.
- Посилення керівного складу. До ради директорів компанії приєднався генерал у відставці Крістофер Г. Каволі — колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та партнер Valor Equity Partners.
UFORCE спеціалізується на створенні автономних безекіпажних платформ для морського, наземного та повітряного середовищ, а також розробляє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту і системи координації та управління (C2). Головний офіс компанії розташований у Лондоні, ключові центри діяльності — у Києві та Вашингтоні, а операційна робота охоплює Європу, США та Азію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США вперше вироблятимуть українські морські дрони Magura. Американська компанія ReconCraft налагодить випуск військово-морських безпілотників, розроблених та випробуваних в Україні компанією UFORCE.