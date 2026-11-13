Менше товарів, більше платежів: що відбувається з імпортом

У жовтні 2026 року Державна митна служба перерахувала до бюджету 75,4 млрд грн митних платежів. Це на 8,4 млрд грн, або на 12,5%, більше, ніж у жовтні минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної митної служби.

При цьому фізичні обсяги імпорту за рік скоротилися на 22,1%.

Водночас у вартісному вимірі імпорт у доларах зріс на 4,3%, а податкове навантаження на один кілограм імпортованих товарів збільшилося на 39,4%.

Найбільше бюджету принесли нафтопродукти

Головною бюджетоформуючою категорією у жовтні стали нафтопродукти. Вони забезпечили 25,3 млрд грн митних платежів.

На другому місці опинилися легкові автомобілі - 5,9 млрд грн.

Ще 2 млрд грн забезпечили природний газ та нафтові гази.

Електричні телефонні апарати принесли бюджету 1,4 млрд грн, моторні транспортні засоби - 1,1 млрд грн.

Машини автоматичного оброблення інформації забезпечили 815 млн грн надходжень, електричні акумулятори - 719 млн грн, нові пневматичні шини та покришки - 708 млн грн.

Ще 665 млн грн надійшло від імпорту тракторів, а 664 млн грн - від продуктів, що містять тютюн, нікотин та їх замінники.

Нагадаємо, за січень-жовтень 2026 року товарообіг України сягнув $116,6 млрд. Найбільші митні надходження за цей період забезпечили паливно-енергетичні товари, машини, устаткування та транспорт.