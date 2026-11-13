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Меньше товаров, больше платежей: что происходит с импортом

таможня
Импорт в тоннах сокращается, но бюджет получает больше таможни / Государственная таможенная служба Украины

В октябре 2026 года Государственная таможенная служба перечислила в бюджет 75,4 млрд. грн. таможенных платежей. Это на 8,4 млрд грн, или на 12,5% больше, чем в октябре прошлого года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

При этом физические объемы импорта за год сократились на 22,1%.

В то же время, в стоимостном измерении импорт в долларах вырос на 4,3%, а налоговая нагрузка на один килограмм импортируемых товаров увеличилась на 39,4%.

Больше всего бюджету принесли нефтепродукты

Главной бюджетоформирующей категорией в октябре стали нефтепродукты. Они обеспечили 25,3 млрд грн таможенных платежей.

На втором месте оказались легковые автомобили – 5,9 млрд грн.

Еще 2 млрд. грн. обеспечили природный газ и нефтяные газы.

Электрические телефонные аппараты принесли бюджету 1,4 млрд грн, моторные транспортные средства – 1,1 млрд грн.

Машины автоматической обработки информации обеспечили 815 млн грн поступлений, электрические аккумуляторы – 719 млн грн, новые пневматические шины и покрышки – 708 млн грн.

Еще 665 млн грн поступило от импорта тракторов, а 664 млн грн – от продуктов, содержащих табак, никотин и их заменители.

Напомним, за январь-октябрь 2026 г. товарооборот Украины достиг $116,6 млрд. Наибольшие таможенные поступления за этот период обеспечили топливно-энергетические товары, машины, оборудование и транспорт.

Автор:
Татьяна Гойденко

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