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Верховна Рада ратифікувала угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

трибунал
Рада ратифікувала угоду про створення Спеціального трибуналу / Depositphotos

15 липня Верховна Рада України ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка.

"Парламент ратифікував №0328 Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - написав він.

За відповідний законопроєкт №0328 проголосували 323 народні депутати.

Нагадаємо, 25 червня 2025 року Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.  Документ визначає правову основу функціонування трибуналу, який стане окремим суб’єктом міжнародного права в межах Ради Європи.

Вже 1 липня президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, укладеної між Україною та Радою Європи.

Автор:
Тетяна Гойденко