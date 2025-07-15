Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,84

+0,05

EUR

48,90

+0,06

Наличный курс:

USD

41,75

41,67

EUR

49,24

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Минфине рассказали, сколько государство потратило на соцвыплаты за полгода: основные статьи расходов

гривны
В первом полугодии 2025 года на соцвыплаты было направлено 191,5 млрд гривен.

Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало социальные выплаты в первом полугодии 2025 года, направив из госбюджета 191,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.

Средства были направлены на различные социальные программы, в частности:

  • 113,5 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;
  • 32,8 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. грн. лиц, в том числе из числа ВПЛ;
  • 7,1 млрд грн – в поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей;
  • 24,9 млрд грн – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, получившим более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;
  • 11,0 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более 570 тыс. получателям;
  • 2,2 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Фото 2 — В Минфине рассказали, сколько государство потратило на соцвыплаты за полгода: основные статьи расходов

Напомним, в июне Минсоцполитики анонсировало реформу социальных услуг . Вместо содержания социальных заведений предлагается закупать качественные услуги на конкурентном рынке, с привлечением частного сектора.

Автор:
Татьяна Ковальчук