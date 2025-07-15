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В Минфине рассказали, сколько государство потратило на соцвыплаты за полгода: основные статьи расходов
Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало социальные выплаты в первом полугодии 2025 года, направив из госбюджета 191,5 млрд гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.
Средства были направлены на различные социальные программы, в частности:
- 113,5 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;
- 32,8 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. грн. лиц, в том числе из числа ВПЛ;
- 7,1 млрд грн – в поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей;
- 24,9 млрд грн – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, получившим более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;
- 11,0 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более 570 тыс. получателям;
- 2,2 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Напомним, в июне Минсоцполитики анонсировало реформу социальных услуг . Вместо содержания социальных заведений предлагается закупать качественные услуги на конкурентном рынке, с привлечением частного сектора.