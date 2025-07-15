В Минфине рассказали, сколько государство потратило на соцвыплаты за полгода: основные статьи расходов

Министерство финансов своевременно и в полном объеме профинансировало социальные выплаты в первом полугодии 2025 года, направив из госбюджета 191,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.

Средства были направлены на различные социальные программы, в частности:

113,5 млрд грн – на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;

– на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда; 32,8 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. грн. лиц, в том числе из числа ВПЛ;

– на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, из которых соответствующие пособия получили более 750 тыс. грн. лиц, в том числе из числа ВПЛ; 7,1 млрд грн – в поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей;

– в поддержку более 170 тыс. малообеспеченных семей; 24,9 млрд грн – предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, получившим более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;

– предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, получившим более 2,7 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий; 11,0 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более 570 тыс. получателям;

– на социальную защиту детей и семьи, которые направлены на выплату социальных пособий более 570 тыс. получателям; 2,2 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Напомним, в июне Минсоцполитики анонсировало реформу социальных услуг . Вместо содержания социальных заведений предлагается закупать качественные услуги на конкурентном рынке, с привлечением частного сектора.