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У Мінфіні розповіли, скільки держава витратила на соцвиплати за пів року: основні статті витрат

гривні
У першому півріччі 2025 року на соцвиплати спрямували 191,5 млрд гривень.

Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соціальні виплати у першому півріччі 2025 року, спрямувавши з держбюджету 191,5 млрд гривень. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Кошти були направлені на різноманітні соціальні програми, зокрема:

  • 113,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду; 
  • 32,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО; 
  • 7,1 млрд грн – на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей; 
  • 24,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій; 
  • 11,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам; 
  • 2,2 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Фото 2 — У Мінфіні розповіли, скільки держава витратила на соцвиплати за пів року: основні статті витрат

Нагадаємо, у червні Мінсоцполітики анонсувало реформу соціальних послуг. Замість утримання соціальних закладів пропонується закуповувати якісні послуги на конкурентному ринку, із залученням приватного сектору.  

Автор:
Тетяна Ковальчук