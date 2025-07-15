У Мінфіні розповіли, скільки держава витратила на соцвиплати за пів року: основні статті витрат

Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соціальні виплати у першому півріччі 2025 року, спрямувавши з держбюджету 191,5 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Кошти були направлені на різноманітні соціальні програми, зокрема:

113,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

– на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду; 32,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО;

– на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО; 7,1 млрд грн – на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей;

– на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей; 24,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій;

– надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій; 11,0 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам;

– на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам; 2,2 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, у червні Мінсоцполітики анонсувало реформу соціальних послуг. Замість утримання соціальних закладів пропонується закуповувати якісні послуги на конкурентному ринку, із залученням приватного сектору.