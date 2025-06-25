Мінсоцполітики анонсувало реформу соціальних послуг: що зміниться

Замість утримання соціальних закладів Мінсоцполітики пропонує закуповувати якісні послуги на конкурентному ринку, із залученням приватного сектору.

Міністерство соціальної політики України розпочинає трансформацію системи соціальних послуг в Україні. Про це, як передає Delo.ua, під час презентації соціальних новацій «Реформа турботи: трансформація соціальних послуг України» заявила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

На обговорення ключових змін, які наразі розглядаються до впровадження в межах реформування системи соціальних послуг, були запрошені представники громадянського суспільства, волонтерських організацій, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадського сектору, міжнародних партнерів, експертного середовища та сфери соціальних послуг.

В Україні рівень соціальної вразливості в Україні дуже високий, а потреба в соціальних послугах покривається лише на 17%. Оптимізація системи, за словами міністерки, необхідна у зв'язку з викликами, спричиненими повномасштабною війною, внутрішнім переміщенням українців, економічними та демографічними змінами.

Держава лише на 17% задовільняє українців соціальними послугами. Інфографіка: Мінсоцполітики

"Рівень сервісів для дітей, які отримують послуги з догляду,-у нас невисокий - 19% порівняно з 33% в ЄС. Невтішна статистика і щодо молоді: 15% молодих людей не працюють і не навчаються. Із зайнятістю осіб з інвалідністю ще більша біда. Формально ми маємо тільки 16% людей з інвалідністю, які офіційно працюють, в той час, як в Європі цей показник сягає 50%. Це величезний розрив, який ми маємо подолати", - наголосила Оксана Жолнович.

За її словами, зміни покликані перелаштувати систему на надання якісних соціальних послуг, орієнтованих на потребу людини - із постійною підтримкою, яка включає всі етапи виходу із кризи.

Реформа соціальних послуг: які зміни передбачені

Новації передбачають як введення нових фахівців у кожній громаді, так і переходу на багаторівневе фінансування, за яким державі необхідно буде закуповувати послуги.

"Більше ніякого утримання закладів - воно не має сенсу. Набагато ефективніший - конкурентний ринок, коли послугу можна закуповувати у того, хто надає її краще. Він буде відкритий як для державного, так і для приватного сектору", - наголошує міністерка.

Модель, яку пропонує Мінсоцполітики, передбачає трирівневу система соціальних послуг, із шістьма напрямками та 20-ма закупівельними пакетами. Нова парадигма послуг має змінити хаотичний підхід надання понад 40 різних послуг.

Перша складова реформи - базовий супровід, який має забезпечувати кейс-менеджмент, присутній у кожній громаді. Ним може бути сімейний лікар, який знає ситуацію у кожній родині і спільноті.

Проєкт змін системи надання соціальних послуг. Інфографіка: Мінсоцполітики

Друга складова - формування життєстійкості через організацію волонтерства як базова послуга, яка забезпечує єдність в громаді і об'єднує різні сектори для підтримки і допомоги.

"Ця послуга - як центри життєстійкості по всій країні - вже надається і показує хорошу конверсію з точки зору відгуку людей. Ще років з десять така послуга нам буде необхідна", - наголосила міністерка.

Подібна система, за її словами, сьогодні діє в Ізраїлі. Коли з моментом активізації військових дій на всі телефони приходять сповіщення з центрів життєстійкості, з підтримкою і пропозицією життєво необхідних послуг. Такий протокол дій варто перейняти й Україні, вважає Жолнович: коли в будь-якій естреній ситуації люди не почувались покинутими і отримали необхідну підтримку.

Третя складова обійматиме спеціальні послуги, які включатимуть як супровід лікування, так і велику групу доглядів.

"Без доглядів ніяк. Але мені здається, ми повинні робити максимальну ставку на денний догляд. Він дає іншим членам домогосподарства працювати, мати час для себе, не вигоріти емоційно. З іншого боку він не розриває сімейні відносини, не забирає людину з родини. Водночас стаціонарний догляд має бути крайнім форматом підтримки людини", - наголосила міністерка.

Підтримка відновлення функціональності передбачає роботу з людьми, хто отримав травму чи захворювання - "для того щоб ми могли цю людину максимально швидко відновити і повернути на ринок праці".

Інфографіка: Мінсоцполітики

"Тут і соціальна адаптація як послуга поновлення родинних стосунків, і допомога в переобладнанні помешкання, і соціальний працівник в лікарні, і супровід у працевлаштуванні, і оцінка працездатності як нова послуга, яку ми сьогодні напрацьовуємо, так соціальне таксі", - пояснила Жолнович.

Нова система передбачатиме і низку превентивних заходів на попередження соціальних провалів. Така модель із постійною присутністю держави в соціалізації людей, наданні якісних послуг люди не відчуватимуть себе покинутими, як зараз, підсумувала Оксана Жолнович.