Минсоцполитики анонсировало реформу социальных услуг: что изменится

Вместо содержания социальных учреждений Минсоцполитики предлагает закупать качественные услуги на конкурентном рынке с привлечением частного сектора.

Министерство социальной политики Украины начинает трансформацию системы социальных услуг в Украине. Об этом, как передает Delo.ua, во время презентации социальных новаций «Реформа заботы: трансформация социальных услуг Украины» заявила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

На обсуждение ключевых изменений, которые рассматриваются до внедрения в рамках реформирования системы социальных услуг, были приглашены представители гражданского общества, волонтерских организаций, органов государственной власти, местного самоуправления, общественного сектора, международных партнеров, экспертной среды и сферы социальных услуг.

В Украине уровень социальной уязвимости в Украине очень высок, а потребность в социальных услугах покрывается всего на 17%. Оптимизация системы, по словам министерши, необходима в связи с вызовами, вызванными полномасштабной войной, внутренним перемещением украинцев, экономическими и демографическими изменениями.

Государство всего на 17% удовлетворяет украинцев социальными услугами. Инфографика: Минсоцполитики

"Уровень сервисов для детей, получающих услуги по уходу,- у нас невысокий — 19% по сравнению с 33% в ЕС. Неутешительная статистика и относительно молодежи: 15% молодых людей не работают и не учатся. С занятостью лиц с инвалидностью еще большая беда. Формально мы имеем только 16% людей с инвалидностью, 50%. Это огромный разрыв, который мы должны преодолеть", — подчеркнула Оксана Жолнович.

По ее словам, изменения призваны перестроить систему на предоставление качественных социальных услуг, ориентированных на потребность человека – с постоянной поддержкой, включающей все этапы выхода из кризиса.

Реформа социальных услуг: какие изменения предусмотрены

Новации предполагают как введение новых специалистов в каждой общине, так и переход на многоуровневое финансирование, по которому государству необходимо будет закупать услуги.

"Больше никакого содержания заведений — оно не имеет смысла. Гораздо эффективнее — конкурентный рынок, когда услугу можно закупать у того, кто предоставляет ее лучше. Он будет открыт как для государственного, так и для частного сектора", — отмечает министерша.

Модель, которую предлагает Минсоцполитики, предусматривает трехуровневую систему социальных услуг, с шестью направлениями и 20 закупочными пакетами. Новая парадигма услуг должна изменить хаотичный подход к предоставлению более 40 различных услуг.

Первая составляющая реформы — базовое сопровождение, которое должно обеспечивать кейс-менеджмент, присутствует в каждой общине. Им может быть семейный врач, знающий ситуацию в каждой семье и сообществе.

Проект изменений системы предоставления социальных услуг.

Вторая составляющая – формирование жизнестойкости через организацию волонтерства как базовой услуги, обеспечивающей единство в обществе и объединение различных секторов для поддержки и помощи.

"Эта услуга — как центры жизнестойкости по всей стране — уже предоставляется и показывает хорошую конверсию с точки зрения отзыва людей. Еще лет десять такая услуга нам будет необходима", — подчеркнула министерша.

Похожая система, по ее словам, сегодня действует в Израиле. Когда с момента активизации военных действий на все телефоны приходят уведомления из центров жизнестойкости, с поддержкой и предложением жизненно необходимых услуг. Такой протокол действий следует перенять и Украине, считает Жолнович: когда в любой эстренной ситуации люди не чувствовали себя покинутыми и получили необходимую поддержку.

Третья составляющая будет занимать специальные услуги, которые будут включать как сопровождение лечения, так и большую группу уходов.

"Без уходов никак. Но мне кажется, мы должны делать максимальную ставку на дневной уход. Он дает другим членам домохозяйства работать, иметь время для себя, не выгореть эмоционально. С другой стороны, он не разрывает семейные отношения, не забирает человека из семьи. В то же время стационарный уход должен быть крайним форматом поддержки человека", - считает министр.

Поддержка восстановления функциональности предполагает работу с людьми, получившими травму или заболевание — "для того чтобы мы могли этого человека максимально быстро восстановить и вернуть на рынок труда".

Инфографика: Минсоцполитики

"Здесь и социальная адаптация как услуга возобновления родственных отношений, и помощь в переоборудовании жилья, и социальный работник в больнице, и сопровождение в трудоустройстве, и оценка работоспособности как новая услуга, которую мы сегодня нарабатываем, так и социальное такси", — пояснила Жолнович.

Новая система будет предусматривать и ряд превентивных мер по предупреждению социальных провалов. Такая модель с постоянным присутствием государства в социализации людей, предоставлении качественных услуг люди не будут чувствовать себя брошенными, как сейчас, подытожила Оксана Жолнович.